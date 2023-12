VIDEO. André-Judes Cadasse n'exploite pas la terre. Il compose avec la nature [Climat : des résistants en Outre-mer]

André-Judes Cadasse présente son agroferme familiale, exploitée depuis 4 générations au Morne Rouge. Militant engagé dans l'agroécologie, la permaculture et l'agroforesterie, il défend l'autonomie alimentaire dans un département qui importe actuellement les trois quarts des produits agricoles consommés. Face au dérèglement climatique, André-Judes adopte la métaphore du colibri et développe la philosophie "de la fourche à la fourchette".

ÉLa Martinique, territoire de la Caraïbe, fait partie des 36 points chauds de la biodiversité mondiale, l’ensemble de son territoire terrestre et marin est reconnu réserve mondiale de Biosphère depuis 2021 et est, depuis septembre dernier, le 7e site français classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pourtant, la monoculture de la banane, produite pour l'exportation, domine toute l'économie du département. Elle a pollué les sols pour des décennies avec des pesticides comme le chlordécone.

La métaphore du colibri : si chacun fait sa part, le monde peut changer

Les terres de l'agroferme d'André Judes Cadasse s'étendent au pied de la montagne Pelée en Martinique • ©Cinétévé

La Martinique est riche, son volcan Pelée, unique au monde, offre une terre d’exception, où Petit Cocotier, la start-up créée par André-Judes et son frère Sébastien en 2013, propose des produits de ce terroir volcanique. Des fruits et légumes cultivés sur 22 hectares, sans intrants chimiques, sont distribués sous forme de paniers en circuit court. Les Cadassse continuent de développer une agroécologie tropicale préservant l'écosystème naturel et contribuant à la souveraineté alimentaire du département des Antilles.

Nous sommes exposés à des risques face au changement climatique de plus en plus importants. Si on opère le changement sur nos terres, dans nos façons de cultiver notre terroir, demain, on sert d'exemple au monde entier. Parce que "nous sommes Tout-Monde" comme dit Edouard Glissant. André-Judes Cadasse

Le changement climatique se conjugue au présent dans les Outre-mer. Des Ultramarins comme André-Judes proposent des solutions pour relever le plus grand défi actuel de l’Humanité.

La souveraineté alimentaire : le principe du jardin créole

Cultiver la terre en diversifiant et mélangeant les espèces de plantes sans ajout chimique crée des parcelles refuges pour la faune et la flore. Il existe des relations d'entraide entre les espèces qui accélèrent la croissance et la productivité. Les fruits et légumes cohabitent et côtoient fleurs et plantes médicinales. Les insectes pollinisateurs attirés par les fleurs améliorent le rendement des plantations. Les parasites installés sur une variété n'iront pas coloniser les jeunes pousses plantées à côté. Tout en respectant l'environnement, le jardin créole fournit tout ce dont l'homme a besoin : légumes, fruits et médecine.

Récolte de haricots dans l'agroferme d'André-Judes Cadasse • ©Cinétévé

Cette tradition de polycultures provient des civilisations amérindiennes, africaines et des aïeux marrons. Un héritage multiculturel que se réapproprie André-Judes Cadasse. Il défend une agriculture saine et durable au service de la biodiversité. André-Judes tisse un lien avec le vivant.

