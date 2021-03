VIDEO. Guadeloupe, les apprentis héros

Outre-mer la 1ère •

Chaque année, des milliers de jeunes Ultramarins s’engagent dans une formation médicale. Qui sont ces jeunes qui décident de consacrer leur vie à aider les autres ? Quelles sont leurs motivations ? Quelles difficultés rencontrent-ils pour atteindre leur objectif de devenir soignant ? Médecin, infirmier, aide soignant ou encore kinésithérapeute sont en réalité des métiers difficiles, parfois qui demandent beaucoup de sacrifices et plus de dix années d’études supérieures pour les spécialités les plus pointues.

En Guadeloupe, l’archipel compte à peine 400 000 habitants et très peu d‘écoles supérieures : une seule faculté de Médecine qui ne va pas au delà de la troisième année, deux écoles d’infirmiers et aucune école de kinésithérapie. Conséquence directe : en 2017, un arrêté ARS (Agence régionale de santé) plaçait trente communes de la Guadeloupe en zone déficitaire de médecins alors qu’aucune commune n’a été jugée déficitaire en infirmier cette année là.

Leslie et Djorly, élèves infirmières

Leslie et Djorly débutent leur dernière année de formation à l'IFSI (l'Institut de formation en Soins Infirmiers de Guadeloupe). Elles sont actuellement en stage au Centre Hospitalier de Basse-Terre. Pendant plusieurs semaines, suivez les sur leurs lieux d'apprentissage, mais aussi dans leur vie quotidienne, afin de répondre à toutes ces questions et découvrir la vie de ces futures héroïnes.

Daryl étudiant en médecine

Daryl entame sa troisième année de médecine à la faculté de Pointe-à-Pitre. C’est sa dernière année au sein de sa famille. L'an prochain, il sera obligé de partir dans l'Hexagone poursuivre sa formation.

Pendant plusieurs semaines, le réalisateur a suivi ces trois jeunes qui, comme d'autres Ultramarins, ont pour vocation de devenir soignant et empruntent la voie des futurs héros de notre société.

