VIDEO. Harcèlements de rue : l'application Harcelmap lutte contre ces agressions en Martinique, à la Une de l'hebdo Outre-mer

Assemblée de la Polynésie française : rentrée et élection du nouveau président . Après le second tour des élections territoriales, les 57 parlementaires élus prennent place à l'assemblée. Ils ont, à leur tour, voté pour élire leur président. Sans surprise le candidat du parti indépendantiste Tavini, majoritaire,

Assemblée de la Polynésie française : rentrée et élection du nouveau président . Après le second tour des élections territoriales, les 57 parlementaires élus prennent place à l'assemblée. Ils ont, à leur tour, voté pour élire leur président. Sans surprise le candidat du parti indépendantiste Tavini, majoritaire,

Abolition de l'esclavage : célébration du 10 mai autour de Toussaint Louverture . Ce mercredi 10 mai 2023 marquait la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Le Jardin du Luxembourg a accueilli la cérémonie de commémoration à Paris, avec un hommage tout particulier à Toussaint Louverture. Le reportage de Gervais Nitcheu, Laurence Théatin et Emmanuel Morel.

Abolition de l'esclavage : célébration du 10 mai autour de Toussaint Louverture . Ce mercredi 10 mai 2023 marquait la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Le Jardin du Luxembourg a accueilli la cérémonie de commémoration à Paris, avec un hommage tout particulier à Toussaint Louverture. Le reportage de Gervais Nitcheu, Laurence Théatin et Emmanuel Morel.

Les figures oubliées des abolitions de l'esclavage. Toussaint Louverture ou encore Victor Schœlcher sont des figures majeures de l'abolitionnisme. D'autres noms moins connus ont aussi contribué à mettre fin à la traite négrière et l'esclavage dans les colonies françaises : Romain, Pory-Papy ou Delgrès, par exemple. Leila Zellouma d'Outre-mer la 1ère rappelle l'histoire de ces héros oubliés.

Les figures oubliées des abolitions de l'esclavage. Toussaint Louverture ou encore Victor Schœlcher sont des figures majeures de l'abolitionnisme. D'autres noms moins connus ont aussi contribué à mettre fin à la traite négrière et l'esclavage dans les colonies françaises : Romain, Pory-Papy ou Delgrès, par exemple. Leila Zellouma d'Outre-mer la 1ère rappelle l'histoire de ces héros oubliés.