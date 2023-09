VIDÉO. Lutte contre l'habitat indigne à La Réunion, dans l'hebdo Outre-mer

La lutte contre l'habitat indigne, une problématique très présente en Outre-mer où le taux de pauvreté est 5 à 10 fois plus élevé que dans l'Hexagone. Les associations notamment sont sur le front, pour tenter de sortir certaines familles de la misère. C'est le dossier de l'hebdo Outre-mer du 1er septembre 2023 diffusé sur France 24.

Un "bois sous tôle", c'est comme cela que les Réunionnais appellent les logements précaires et souvent insalubres. Dans les hauts de Saint-Denis, Giovanny Técher est au chômage et doit vivre avec ses trois filles dans cette case dépourvue de tout confort. Dans le quartier de Saint-François, l'association Mère-Veille aide les habitants à rénover leur logement. Elle s'occupe actuellement de 23 maisons, parfois en piteux état. À La Réunion, plus de 100 000 personnes sont mal logées et près de 18 000 logements sont recensés comme habitat indigne. Le reportage de Henry Claude Elma et Michèle Bertil.

La Guyane a connu une panne de courant massive dimanche. Alors que la 32e édition du Tour de Guyane vivait sa dernière étape ce dimanche 27 août, une grande partie du littoral guyanais a été affectée par une longue panne d'électricité de près de 10h. 50 000 foyers étaient concernés.

Visite ministérielle à La Réunion. Après Gabriel Attal, le ministre délégué aux Outre-mer est arrivé dans l'île pour trois jours. Philippe Vigier a déjà fait une annonce attendue : il assure que le projet d'éco-taxes sur les billets d'avion pour financer le chemin de fer ne s'appliquera pas aux territoires ultramarins.

Présidence du Congrès : Roch Wamytan élu à la majorité absolue pour un nouveau mandat. Sans surprise en Nouvelle-Calédonie, l'indépendantiste Roch Wamytan a été réélu à la présidence du Congrès pour la 5e fois consécutive. Il fera partie de la délégation d'élus calédoniens attendue à Paris la semaine prochaine pour discuter de l'avenir institutionnel du territoire du Pacifique avec le gouvernement.

Dengue : le décès d'une femme drépanocytaire en Guadeloupe. La dengue gagne du terrain en Guadeloupe. Les personnes drépanocytaires sont particulièrement sensibles au virus. Une jeune femme est morte, samedi, après avoir été contaminée. Outre la protection individuelle contre les piqûres de moustiques, la population a une option : lutter contre la prolifération de ces insectes vecteurs du virus ; pour cela, il faut supprimer les gîtes larvaires, à savoir les moindres contenants où l’eau douce peut stagner.

Demandeurs d'asile : un nouveau centre d'hébergement à Matoury. La Guyane, choisie pour terre d'asile par nombre de réfugiés du Moyen-Orient ou encore d'Haïti. Pour tenter de les accueillir dans de bonnes conditions, de nouveaux centres d'hébergement d'urgence continuent d'ouvrir. Mais ils restent insuffisants.

Apiculture : initiation auprès des plus jeunes. On s'intéresse à l'initiative d'un passionné d'abeilles et de transmission à La Réunion. Un apiculteur initie les enfants à son art. Un temps de partage, mais aussi de sensibilisation à la protection des abeilles si précieuses pour notre environnement.