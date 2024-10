Vie chère en Martinique : "C’est à l’État de prendre ses responsabilités tout de suite" estime Serge Letchimy à sa sortie de Matignon

Ce vendredi matin, Serge Letchimy, le président de la collectivité exécutive de la Martinique, était à Matignon pour rencontrer le Premier ministre Michel Barnier. Son objectif était la mise en œuvre de l’accord sur la baisse des prix sur les produits alimentaires sur l’île.

Serge Letchimy est sorti souriant de son rendez-vous avec le Premier Ministre ce vendredi matin à l’hôtel de Matignon. Reçu par Michel Barnier, le président du conseil exécutif de la Martinique souhaitait convaincre le gouvernement d’agir rapidement avant que la crise ne s’enlise. "Nous avons suggéré à l’État, demandé, insisté pour que l’État mette en place rapidement ce que l’on appelle une loi d’orientation pour que les décisions que nous allons prendre soient durables et ne soient pas ponctuelles. Le Premier ministre a entendu, il veut aller très vite, maintenant, nous avons posé les bases, on attend les réponses écrites", avance-t-il au micro d’Outre-mer la 1ʳᵉ.

En sortant de ses deux heures d’échange avec le chef du gouvernement, Serge Letchimy s’est dit "satisfait", tout en rappelant que "c’est à l’État de prendre ses responsabilités tout de suite". "Si on veut sortir du conflit, c’est maintenant qu’il faut donner une réponse, pas après-demain. Entre-temps, les autoroutes brûlent, les routes sont bloquées et pour débloquer ce n'est pas la force seulement, il faut des réponses concrètes", estime-t-il. Pour rappel, une compagnie de CRS 8 a été envoyée sur l’île afin de lutter contre les violences urbaines qui touchent la Martinique depuis le début du mois de septembre.

Mise en place d’un comité technique pour s’assurer de la baisse des prix

Des réponses, l’ancien maire de Fort de France en a eu. "Les réponses sont très précises, il y a la mise à taux zéro de la TVA, un amendement a été présenté en loi de finance. Sur la question de la continuité territoriale, le financement est acquis par la compensation pour la première année, mais nous voulons aller beaucoup plus loin. C’est-à-dire que nous voulons passer à un texte qui permette d'assurer ce qu'on appelle la continuité territoriale économique, ce qui n'existe pas du tout. […] Et concernant la baisse des prix, il faut absolument que ce soit extrêmement respecté sur la baisse des marges, parce qu'on ne va pas faire descendre les taux de TVA et d'octroi de mer sans qu'on baisse les marges", déclare le président de la CTM.

À la sortie, Serge Letchimy a annoncé regarder comment une enveloppe de 100 millions d’euros pourrait être allouée à la Martinique pour se relever des dégâts, tout comme ça avait été le cas après les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Pour faire avancer le dossier martiniquais, il a aussi précisé qu’un "comité technique avait été mis en place". Ce comité technique sera chargé de superviser l’application de l’accord de baisse des prix des 6000 produits importés les plus consommés en Martinique. Sur l’île, les violences urbaines et les points de blocage continuent. Serge Letchimy quant à lui sera de retour en Martinique ce mardi et devrait sans doute s’entretenir avec les différentes parties.