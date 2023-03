Le journaliste martiniquais Olivier Dubois, ex-otage au Sahel, est bien arrivé en France

Après l’annonce de sa libération survenue ce lundi 20 mars, l’ex-otage français Olivier Dubois est arrivé en France ce mardi. Accueilli par Emmanuel Macron, président de la République, sur la base aérienne de Villacoublay en fin de matinée, il a pu retrouver ses proches.

Jean-Claude Samyde •

Olivier Dubois a été libéré lundi 20 mars 2023. C’est la fin d’un calvaire de 711 jours pour le journaliste français qui était détenu au Sahel. Il avait été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, par le GSIM, principale alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda. Il collaborait notamment avec Libération et Le Point, et vivait et travaillait au Mali depuis 2015 lorsqu’il a été kidnappé.

Descendu seul de l'avion qui le ramenait de Niamey, Olivier Dubois a été accueilli sur le tarmac de Villacoublay (Yvelines) par sa demi-sœur et son père. Après une longue étreinte avec ses proches, le journaliste a échangé quelques mots avec Emmanuel Macron, venu l'accueillir. Ni le journaliste ni le président de la République n'ont fait de déclarations à la sortie de l'avion, mais Olivier Dubois s'est ensuite confié à nos confrères de l'AFP. "Je n'ai pas été maltraité, ni humilié, ni frappé", a-t-il déclaré.

Lundi, Olivier Dubois a été libéré en même temps que l'Américain Jeffery Woodke, humanitaire chrétien qui avait été enlevé le 14 octobre 2016 au Niger. Que sait-on des négociations qui libération ?à leur libération? Pas grand-chose pour l'instant, mais le fait qu’ils soient libérés ensemble indique qu’ils ont fait l’objet de la même négociation.

"Je vais bien"

Le président français Emmanuel Macron a exprimé hier lundi son "immense soulagement", et a témoigné de sa "grande reconnaissance au Niger pour cette libération", après s’être entretenu au téléphone avec le journaliste.

C’est juste incroyable, c’est quelque chose qu’on attendait depuis deux ans. Pour lui le cauchemar est terminé, et pour sa famille aussi. Il va pouvoir reprendre sa vie, même si ce sera difficile pour lui d’oublier ça. Canèle Bernard, sœur d’Olivier Dubois AFP

À l’aéroport de Niamey le journaliste de 48 ans, était apparu souriant et ému à sa descente de l'avion. "Je me sens fatigué, mais je vais bien", avait-il déclaré.