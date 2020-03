Coronavirus : la mesure de fermeture des établissements scolaires et des universités s'applique-t-elle partout Outre-mer ?

Pour faire face au coronavirus, le chef de l'Etat a notamment annoncé jeudi que dès lundi les crèches, établissements scolaires et universités seront fermés "jusqu'à nouvel ordre". Cette mesure s'applique-t-elle dans les Outre-mer ? Pour l'heure, impossible de répondre formellement. Explications.

Des situations différentes

Fermeture en Guyane et Guadeloupe, pas en Polynésie

Le Président de la République a parlé aux Français, à tous les Français, les annonces faites s'appliquent donc en #Guyane.



Emmanuel Macron, lors de son allocution télévisée jeudi 12 mars , a notamment annoncé à partir de lundi 16 mars et "jusqu'à nouvel ordre" la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités, afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Mais cette décision s'applique-t-elle dans l'ensemble des Outre-mer ? Selon une source proche du gouvernement, qu'Outre-mer la 1ère a pu contacter, à ce stade cette mesure devrait s'appliquer sur l'ensemble du territoire, y compris les Outre-mer,D'après nos informations,La situation des Outre-mer face au coronavirus est en effet différente de celle de l'hexagone : il y a quelques jours, dans un communiqué, le ministère des Outre-mer indiquait que l'ensemble des territoires ultramarins est encore au stade 1, tandis que l'Hexagone est au stade 2.Selon les derniers bilans communiqués par les ARS, six territoires ultramarins sont touchés par le virus (Saint-Martin/Saint-Barthélémy, la Guyane, La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Polynésie). Au total,En revanche, quatre territoires (Saint-Pierre et Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna) n'ont pas de cas avérés de coronavirus. La fermeture des établissements scolaires s'appliquera-t-elle dans certains territoires qui n'ont pas de cas de coronavirus ? C'est la question que devra trancher la réunion interministérielle des heures à venir.D'ores et déjà, le préfet dea annoncé via Twitter que les établissements scolaires de Guyane seront fermées dès lundi : "Les annonces faites s'appliquent en Guyane", précise le tweet. Six cas de coronavirus sont recensés dans le département.Dans un communiqué,indique également que la fermeture des crèches, établissements scolaires et universités s'appliquera dans le département, à partir de lundi prochain.De con côté, lene tranche pas la question, indiquant dans un communiqué que "Les nouvelles mesures concernant les établissements scolaires et crèches en Martinique seront communiquées demain" (NDLR : vendredi)., où quatre cas avérés de coronavirus sont dénombrés, la question de la fermeture des établissements scolaires dès lundi ne se pose pas dans les mêmes termes, puisque les élèves sont actuellement en vacances. La reprise des cours est théoriquement prévue le lundi 23 mars.En revanche,, où un seul cas de coronavirus importé est confirmé, la ministre de l'Education polynésienne, a précisé lors d'une conférence de presse organisée deux heures après l'allocution du chef de l'Etat que les écoles ne seront pour l'heure pas fermées . "Il est plus facile pour nous de garder les élèves dans les établissements qu'en dehors". Elle a précisé que si un cas était détecté dans une école, celle-ci serait alors fermée. Elle a également indiqué que l'université de Polynésie ne fermera pas non plus ses portes.La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, doit s'exprimer vendredi soir. Elle sera l'invitée du journal télévisé de Saint-Pierre et Miquelon la 1ère.