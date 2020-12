Couvre-feu : des réveillons perturbés dans les Outre-mer

Albane Lussien •

Les Outre-mer espéraient passer une Saint-Sylvestre la plus normale possible. Mais localement, les préfets en ont décidé autrement, après les annonces liées au dernier conseil de défense. Synthèse :

►Couvre-feu en deux temps contesté à La Réunion

Ce vendredi 31 décembre, à La Réunion, l’interdiction de rassemblements dans l’espace public entre en vigueur à partir de 18h, mais la circulation reste autorisée : les Réunionnais pourront donc se rendre chez leurs proches pour réveillonner en petit comité ou encore aller au restaurant, au théâtre ou au cinéma.

A 22h débutera le couvre-feu. De 22h à 1h du matin, la circulation sera limitée aux seuls retours à domicile, attestation dérogatoire et justificatif de domiciles seront obligatoires.

A partir de 1h du matin, impossible de circuler. Le couvre-feu sera total et les déplacements interdits.

♦ L'annonce, hier, de ce couvre-feu en deux étapes pour cette soirée de la Saint-Sylvestre est loin de faire l’unanimité. Depuis ce matin, plusieurs élus font part de leur désaccord suite à la décision du préfet Jacques Billant.

À lire aussi Couvre-feu pour le réveillon du Nouvel An : plusieurs élus montent au créneau

La maire de Saint-Denis Erika Bareigts dit par exemple regretter que cette décision "prise depuis Paris de manière unilatérale" ait été faite sans préavis : L'élue estime que ce couvre-feu a été établi sans aucune considération du contexte sanitaire ou des spécificités locales et demande au ministre des Outre-mer de l'annuler.

►Renforcement du couvre-feu en Martinique

Dans une volonté de prévenir un rebond de l'épidémie de coronavirus, le préfet de Martinique a d’abord annoncé un couvre-feu entre 1h et 6h du matin le 1er janvier 2021, avant de signifier son renforcement dès 22h par voie de communiqué.

Ainsi, à partir de cet horaire, seuls les déplacements impérieux seront autorisés.

►Couvre-feu en deux temps aussi en Guadeloupe

A l'instar de la Martinique et de l'Hexagone, il se murmurait qu'un couvre-feu pourrait être appliqué en Guadeloupe pour la soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre. Ce sera le cas : le préfet a souhaité attendre la validation par le gouvernement des déclinaisons locales des recommandations du Conseil de défense avant d'annoncer ce couvre-feu.

Ce 31 décembre donc en Guadeloupe, il sera interdit d’accéder aux plages à partir de 19h (et non 18h comme dans l’Hexagone). De même, la vente d’alcool à emporter et la consommation d’alcool sur la voie publique seront interdites à partir de 20 heures. Enfin, il est impossible de se rassembler à plus de six personnes sur la voie publique.

►Couvre-feu déjà effectif en Guyane

Face à l’augmentation des contaminations au Covid-19 sur le territoire, un couvre-feu de 21h à 5h du matin a été imposé à certaines communes de Guyane depuis le 18 décembre. Sont concernées : Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Macouria et Kourou.

Pour les communes d’Apatou, Camopi, Iracoubo, Montsinery-Tonnegrande, Ouanary, Papaïchton, Régina, Roura, Saint-Elie et Saül, le couvre-feu est effectif entre minuit et 5h du matin.

À lire aussi 88 personnes supplémentaires contaminées par la Covid-19 en Guyane

►En Polynésie Française : un couvre-feu jusqu’au 15 janvier

La prolongation des restrictions de sorties nocturnes jusqu’au 15 janvier avait déjà été annoncée le 11 décembre. Mais pour la Saint-Sylvestre, le début du couvre-feu est repoussé de 21h à 22h.

À lire aussi Couvre-feu : les restaurateurs ne sont pas à la fête

►Pas de couvre-feu à Mayotte

​Mayotte est le seul département d’Outre-mer qui passera en 2021 sans couvre-feu. L’île échappe au couvre-feu pour ce réveillon du 31 décembre alors que les autres départements d'Outre-mer y sont contraints.

► Pas de couvre-feu non plus à Saint-Pierre-et-Miquelon.

►Wallis-et Futuna et la Nouvelle-Calédonie ont aussi échappé au couvre-feu pour le réveillon de la Saint-Sylvestre : les deux territoires sont déjà passés en 2021!