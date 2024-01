Dengue, Zika et chikungunya : le casse-tête pour les différencier

Une piqûre de moustique, un état grippal mais derrière, trois maladies possibles avec des conséquences plus ou moins sérieuses, le tout dans différentes régions d'Outre-mer. C'est le challenge que doivent relever les médecins quand ils tombent sur un patient affecté par la dengue, le chikungunya ou le Zika.

"La dengue et la maladie à virus Zika ont des symptômes similaires à ceux du chikungunya, ce qui peut facilement donner lieu à un diagnostic erroné." Cette phrase est signée l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur son site internet et fait partie des points principaux de présentation du chikungunya. Idem sur la fiche de l'Institut Pasteur sur le Zika.

Les trois maladies ont en effet beaucoup de similitudes mais aussi certaines différences. En voici quelques-unes dans cette vidéo et l'article ci-dessous.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Outremer La 1ère (@outremerla1ere)



Les modes de transmission

C'est sans doute le premier point commun entre la dengue, le Zika et le chikungunya : le moustique... Ou plutôt les moustiques. Ils sont deux à pouvoir propager ces trois maladies, à savoir l'Aedes aegypti que l'on trouve beaucoup aux Antilles et dans le Pacifique, et son cousin l'Aedes albopictus (le fameux moustique tigre), présent surtout dans l'océan Indien et dans l'Hexagone.

On dit que le moustique est vecteur de la maladie c'est-à-dire qu'il transporte le virus d’une personne infectée à une autre qui développe à son tour la maladie.

Lors d'une grossesse, le virus Zika peut aussi passer de la mère au fœtus dans 20 à 30 % des cas. Situation plus rare, il peut aussi se transmettre lors de rapports sexuels non protégés.

Les symptômes

Tout d'abord, les trois maladies peuvent ne pas être détectées tout simplement parce qu'elles sont asymptomatiques, notamment Zika selon l'Institut Pasteur :

Dans 50 à 90% des cas pour la dengue (selon les épidémies)

Dans 70 à 80% des cas pour le Zika

Dans 10 à 40% des cas pour le chikungunya (selon les épidémies)

Le temps d'incubation moyen est quant à lui relativement large :

2 à 7 jours pour la dengue

3 à 12 jours pour le Zika

2 à 10 jours pour le chikungunya

Les trois virus déclenchent plusieurs symptômes à peu près identiques qui font penser à la grippe :

Fièvre, forte à modérée

Maux de tête

Douleurs articulaires (pouvant être intenses avec le chikungunya)

Douleurs musculaires

Éruption cutanée (pouvant entraîner des démangeaisons avec Zika)

Parmi les spécificités propres à chacun :

La dengue peut provoquer des nausées, voire des vomissements

Une conjonctivite peut apparaître en cas d'affection au Zika

Les complications

Les trois maladies se différencient en fait dans leur forme sévère ou en cas de complications :

Dans 1% des cas, la dengue peut devenir hémorragique, comme l'explique notre précédent article sur la question. Outre des douleurs abdominales sévères et des vomissements persistants, le malade développe des hémorragies digestives, cutanées et cérébrales. Et cela peut s'avérer mortel.

Dans de rares situations également, le virus Zika peut entraîner des complications neurologiques (les syndromes de Guillain-Barré principalement) ; dans les cas de fœtus contaminé dans l'utérus, il peut également y avoir des anomalies du développement cérébral du futur bébé (comme une taille du crâne anormalement petite ou des retards cognitifs).

Les douleurs articulaires aiguës provoquées par le chikungunya peuvent, chez 30 à 40% des patients, entrer dans une phase chronique et donc durer plusieurs mois voire plusieurs années. D'où le mot "chikungunya" qui signifie "homme courbé". Dans des cas exceptionnels, cela peut dégénérer avec des complications neurologiques, comme ce fut le cas lors de l'épidémie de 2005 à La Réunion.

Les origines géographiques

Chikungunya et Réunion

Le chikungunya a en effet davantage touché l'océan Indien que les autres territoires ultramarins. Il faut dire que le premier phénomène de contagion massive s'est déclaré en 1952 en Tanzanie avant de s'étendre sur les continents africain et asiatique, rappelle l'Institut Pasteur. En mars 2005, l'épidémie s'est propagée rapidement à La Réunion, avec une flambée importante entre fin avril et début juin. Mayotte a également été frappée dès fin mars 2005. Au printemps 2010, le chikungunya a à nouveau fait parler de lui sur l’île de La Réunion, avec une vingtaine de cas confirmés.

Toujours selon l'Institut Pasteur, en 2010, les deux premiers cas autochtones de chikungunya ont été recensés dans l'Hexagone, dans le Var. En 2011, la Nouvelle-Calédonie est touchée. Puis en décembre 2013, une épidémie se déclare dans les Antilles, à Saint-Martin avant de se propager dans le reste de la Caraïbe puis sur le continent américain. Enfin, la Polynésie française est atteinte en 2014.

Zika, du Pacifique à l'Atlantique

Bien que détecté pour la première fois en Ouganda en 1947, en Ouganda, le virus Zika ne fait pas réellement parler de lui au sud du continent, sur les territoires français de l'océan Indien.

La première réelle épidémie dans les Outre-mer touche d'abord la Polynésie française en 2013 et 2014. 55.000 cas sont été signalés. Zika se propage ensuite dans d’autres îles du Pacifique et notamment la Nouvelle-Calédonie.

Détecté en mai 2015 au Brésil où il y aura le plus grand nombre de cas jamais rapporté, le virus fait son apparition en Guyane et en Martinique à la fin de même année. Selon l'Institut Pasteur, à la date du 7 avril 2016, la Martinique compte 16.650 cas évocateurs (c'est-à-dire en cours de confirmation biologique), la Guyane 3.620 et la Guadeloupe 1.090.

La dengue et les Antilles

Les Antilles sont actuellement en phase épidémique. Depuis janvier, la Martinique a recensé près de 5.000 cas de dengue, et en Guadeloupe 8.000 personnes ont consulté pour un syndrome de la maladie.

Mais la dengue touche aussi les territoires du Pacifique - la dernière épidémie en Polynésie date de 2020 -, ainsi que ceux de l'océan Indien. À La Réunion, après quatre ans d’épidémie, l’île connaît cette année une phase d’accalmie.

Selon le Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (COVARS), ce virus a déjà touché

plus de 90% de la population antillaise

70% des Guyanais

83% des habitants en Polynésie française

55% des Calédoniens.

La nouveauté cette année, c'est l'arrivée de la maladie en région parisienne. Un premier cas de dengue autochtone (c’est-à-dire d'infection contractée sur place et pas lors d'un voyage) a été confirmé en octobre dans le Val-de-Marne.

Dans tout l'Hexagone, 36 cas autochtone ont été recensés entre mai et octobre 2023. Un chiffre qui s'élevait à 65 sur toute l'année 2022.

Face à cette installation progressive du virus et avec le dérèglement climatique, le COVARS craint que la dengue ainsi que Zika et le chikungunya ne deviennent "des problèmes de santé publique en métropole". "On était déjà débordé avec 65 cas. Si l'an prochain [lors des JO, NDLR], il y en a 300, on ne pourra pas faire face, il va falloir s'adapter", prévenait d'ailleurs l’entomologiste Didier Fontenille en avril dernier.

Comment les soigner ?

Car le problème actuel est que, à part du paracétamol pour faire baisser la fièvre et diminuer les douleurs, il n'existe pas de traitement médicamenteux qui soigne véritablement ces maladies.

Il existe bien des vaccins qui émergent, comme celui contre la dengue développé par le laboratoire Sanofi-Pasteur et autorisé sur le marché européen depuis décembre 2018. Sauf que la Haute Autorité de Santé (HAS) ne le recommande que pour les personnes de 9 à 45 ans vivant dans les territoires français d’Amérique et ayant déjà contracté le virus par le passé.

Un second vaccin contre la dengue, du laboratoire Takeda, a reçu une autorisation de mise sur le marché européen en décembre 2022. Mais les recommandations quant à son utilisation en France par la HAS ne seront publiées qu'en juin 2024.

Contre le chikungunya, un tout premier vaccin développé par le laboratoire Valneva a été autorisé début novembre 2023 aux États-Unis. Fin novembre, il a reçu un avis positif de l'agence européenne des médicaments. Avant de voir arriver le vaccin en France, l’Agence nationale de sécurité du médicament doit encore se prononcer.

Pour le Zika, on en est encore loin car les conclusions d'une première étude préclinique d'un vaccin sous forme de patch, menée à l'Université d'Adélaïde en Australie, ont été publiées début décembre. La meilleure protection aujourd'hui reste donc la protection contre les moustiques.