DIRECT. Suivez la commémoration officielle du 10 mai se déroulant pour la première fois hors de Paris

Le 10 mai célèbre la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions depuis 2006. Cette année, le Premier ministre Gabriel Attal préside la cérémonie officielle à La Rochelle, où la sculpture de Clarisse esclave nourricière sera dévoilée. Regardez en direct l'émission spéciale réalisée par le Pôle Outre-mer de France Télévisions ce 10 mai 2024.

Comme chaque année depuis 2006, ce 10 mai est la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Outre-mer la 1ère vous proposait de suivre, de 10h45 à 12h30 (heure de Paris), une émission spéciale présentée par Laurence Théatin pour vivre en direct de La Rochelle (Charente Maritime), plus vieux port négrier français (1594), la cérémonie officielle présidée par le Premier ministre Gabriel Attal en présence de Jean-Marc Ayrault, président de la fondation pour la mémoire de l'esclavage et de Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle.

Ludmila Zie est notre envoyée spéciale.

Cette année le thème choisi se concentre sur les résistances à l'esclavage. Nous évoquerons le marronnage ainsi que la lutte de l'esclave Furcy pour obtenir son statut d'homme libre à La Réunion.

Pour interroger les enjeux de la mémoire de l'esclavage, plusieurs invités participent à notre émission spéciale :

Frédéric RÉGENT , maître de conférences en Histoire à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Dominique ROGERS , maître de conférences en Histoire moderne à l'Université des Antilles

Simon MOUTAÏROU, réalisateur du film "Ni chaînes ni maîtres"

En direct depuis la Guyane

Jean MOOMOU, Professeur des universités en histoire à l’Université de Guyane

Clarisse, une nourrice esclave affranchie par la ville de La Rochelle en 1793

Une sculpture en bronze de Filipo, située Quai Aimé Césaire, rend hommage à Clarisse, une nourrice esclave affranchie par le Conseil Général de la commune de La Rochelle en 1793.

L’œuvre haute de 2 mètres a été commandée par la Ville de La Rochelle à l'artiste haïtien se définissant lui-même comme un sculpteur de la mémoire oubliée :

J’ai souhaité aborder ici ce dont peu de livres d’histoires parlent, le regard sur les femmes esclaves nourricières. Celles-ci étaient choisies pour nourrir l’enfant blanc de leur maîtresse qui devait téter le sein gauche, le droit étant destiné à l’enfant noir de la nourrice. Filippo, sculpteur haïtien

Cette sculpture est inspirée d’une histoire rochelaise, celle de Clarisse, qui demande son affranchissement et obtient sa liberté en 1793. Clarisse aurait été achetée à Léogâne, ville de Saint-Domingue, actuelle Haïti et amenée à La Rochelle par son maître. À l’époque, les nourrices étaient choisies parmi les jeunes femmes esclaves devenues mères et allaitantes.