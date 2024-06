Élections européennes 2024 : près de 2 millions d'Ultramarins appelés aux urnes

Les élections européennes se dérouleront les 8 et 9 juin. En Outre-mer, un peu moins de 2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes durant tout le week-end pour cause de décalage horaire. Les explications d'Albane Lussien.

Tout va commencer à Saint-Pierre-et-Miquelon, les habitants de l'Archipel seront les premiers citoyens français à se rendre aux urnes dès ce samedi 8 juin. Au tour ensuite de la zone Atlantique, environ 635 000 électeurs avec la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Barth.

Dernier territoire à être appelé à voter ce samedi, la Polynésie française et ses 210 000 électeurs. Dimanche, les premiers bulletins devraient normalement être déposés à Wallis, territoire le plus éloignés de l'Hexagone.

Les habitants de Nouvelle-Calédonie prendront le relais malgré les difficultés rencontrées dans l'organisation de ce scrutin à cause des récents événements, soit dans la zone Pacifique Sud environs 230 000 électeurs inscrits.

Enfin, direction l'océan Indien avec le passage aux urnes des Réunionnais et des Mahorais, potentiellement près de 1000 votants. Deux jours donc et près de 2 millions de citoyens appelés à se prononcer à travers le globe mais c'est compter sans le fort taux d'abstention Outre-mer, plus de 80 % en Guyane en 2019.

Un reportage d'Albane Lussien.

♦ Pour aller plus loin :

