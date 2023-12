En Outre-mer, les taux de mortalité sont les plus élevés du pays pour l'année 2021

Aux côtés de Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion, présentent un nombre de décès plus important que les autres régions françaises en 2021, selon deux études de la Direction de la recherche, des études et de l’évaluation des statistiques (DREES) et de Santé Publique France. Une surmortalité qui s'explique notamment par l'épidémie de Covid-19 et la prévalence du diabète.

Les chiffres sont sans appel : sur l'année 2021, les départements et régions d'Outre-mer affichent les taux de mortalité les plus élevés du pays. Deux études publiées ce mardi 19 décembre, se penchent sur les causes médicales de décès des Français sur tout le territoire. Les cinq départements et régions d'Outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte, sont également concernés par cette analyse menée conjointement par la Direction de la recherche, des études et de l’évaluation des statistiques (DREES) et Santé Publique France.

En se basant sur les données du Centre d’épidémiologie des causes médicales de décès de l’Inserm (CépiDc-Inserm), qui regroupe un recueil "exhaustif" des certificats de décès, les experts ont analysé les différentes causes de décès des Français sur l'année 2021. Sur cette période, 660 168 décès sont recensés, un chiffre inférieur à l'année 2020, mais "nettement supérieur à celui des années précédentes même en tenant compte du vieillissement de la population".

Une surmortalité à Mayotte

Comme les années précédentes, Mayotte reste le département français avec le taux de mortalité le plus élevé pour 100 000 habitants, et "ce pour de nombreuses pathologies", précisent les experts de la DREES. Selon les chiffres de Santé publique France, pour toutes causes confondues, le taux standardisé de décès s'élève à 2 123,7 à Mayotte, 1 214,8 en Guyane, 1 148,3 en Guadeloupe, 1 121,9 en Martinique et 968,8 à La Réunion. Ainsi, "les cinq DROM ont les taux standardisés de décès parmi les plus élevés de France en 2021", souligne l'étude, les Hauts-de-France étant la région hexagonale avec le taux le plus élevé avec 1 048,4 décès pour 100 000 habitants.

Cette surmortalité n'est pas inédite à Mayotte, pourtant, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane ne présentaient pas des taux si élevés avant 2020. Les experts expliquent cette augmentation par "la violence de l'épidémie [de Covid-19] dans ces régions". Sur tout le territoire national, la Covid-19 est la troisième cause de décès pour l'année 2021. Alors que La Réunion a été moins touchée par la pandémie, la Guadeloupe et la Martinique affichent des taux de mortalité pour Covid-19 largement supérieures à ceux des régions hexagonales. Avec un pic de l'épidémie en août 2021, les DROM comptabilisent un tiers des décès de Covid-19 en France pour ce mois-ci.

Au mois d'août 2021, un tiers des décès dûs au Covid-19 sont des résidents dans les DROM. • ©Inserm-CépiDC



"Un taux limité de vaccination"

Les scientifiques relient notamment cette surmortalité à la faible vaccination des habitants ultramarins. L'étude rappelle qu'en juillet 2021, en moyenne, 89% des personnes de 75 ans ou plus étaient "complètement vaccinées" dans les régions de France hexagonale, alors qu'ils étaient 24% en Martinique, 27% en Guadeloupe et 31% en Guyane.

Ces taux limités de vaccination ont pu contribuer à la mortalité importante, associés à des pathologies plus fréquentes comme le diabète et l'obésité, qui constituent souvent des comorbidités, rendant les personnes plus vulnérables face au Covid-19. Étude de la DREES "Grandes causes de décès en France en 2021 : une année encore fortement marquée par le Covid-19"

Le diabète en haut de la liste

Le diabète, dont la prévalence est deux fois plus élevée dans les Outre-mer que dans l'Hexagone, tient aussi une place importante dans les causes de décès dans ces territoires. Les habitants y "ont plus de risques, à âge et sexe donné, de décéder d'une maladie endocrinienne et plus spécifiquement d'un diabète sucré", déclarent les experts. Les complications chroniques pour les patients atteints de diabète de type 2, sont plus fréquentes en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion que dans l'Hexagone.

La mortalité due aux maladies respiratoires varie considérablement selon les territoires d'Outre-mer. Les taux à La Réunion et Mayotte sont les plus élevés du pays, avec une augmentation entre 2020 et 2021 pour les Mahorais. Les Antilles françaises, quant à elle, comptabilisent parmi les taux les plus faibles.

Alors que les tumeurs sont la première cause de décès en France pour l'année 2021, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et la Guyane sont les départements qui présentent les taux standardisés de mortalité parmi les plus faibles.