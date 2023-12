L'affaire JPK : l'histoire sans fin

Deux nouveaux épisodes du podcast "Archipels du crime" reviennent sur la disparition de Jean-Pascal Couraud, journaliste d'investigation disparu en Polynésie le 15 décembre 1997. Malgré les nombreux rebondissements, aucun procès n'a encore eu lieu.

Dans la nuit du 15 au 16 décembre 1997, Jean-Pascal Couraud disparaît à Tahiti. Ancien rédacteur en chef du quotidien Les Nouvelles de Tahiti, le journaliste d'investigation, de son nom de plume JPK, était devenu l'un des principaux opposants de Gaston Flosse. Malgré de nombreux rebondissements, et plusieurs mises en examen, six magistrats se sont enchaînés sans jamais clore l'affaire. Plus de 25 ans après, l'instruction judiciaire est toujours en cours, au grand désespoir de la famille de Jean-Pascal Couraud. Dans un communiqué de presse diffusé par la famille, ses proches s'expriment et espèrent la tenue rapide d'un procès " à l'issue duquel les responsabilités pénales de chacun pourront être caractérisées". La journaliste Léia Santacroce, auteure de ces deux épisodes, revient sur cette affaire qui a marqué la société polynésienne.

Pourquoi avez-vous décidé de revenir sur cette affaire ?

Archipels du crime, c’est un podcast qui a l’ambition de parler des histoires criminelles marquantes en Outre-mer. S’il y en a une en Polynésie, c’est bien celle-là. L'affaire JPK est une histoire tentaculaire.

Jean-Pascal Couraud, dit JPK, avant sa disparition. • ©Archives Polynésie la 1ere

L’information judiciaire court depuis 1997, l’instruction est en cours depuis plus de 20 ans et il n'y a pas encore eu de procès. C’est une histoire incontournable qui dit quelque chose de la société polynésienne. Cette affaire mêle des personnages importants tels que Gaston Flosse, l’un des personnages politiques le plus condamné sous la Vᵉ République, jusqu’à Jacques Chirac.

Dans ce podcast, on retrouve beaucoup d’archives, c’était difficile de retrouver tous ces extraits ?

C’est monstrueux, un vrai travail de fourmi. Pour retrouver les archives radios, j'ai fait de l’archéologie dans les tréfonds de l’institut National de l'Audiovisuel. Il a aussi fallu remettre la main sur le livre “ Un homme disparaît : L’affaire JPK” écrit par Benoît Collombat, qui n’est plus édité. On le ne trouve nulle part, il a fallu faire appel à Benoit Collombat directement. Il était aussi nécessaire d'aller à la BNF pour retrouver les coupures de presse de l’époque, notamment les Nouvelles de Tahiti dont Jean-Pascal Couraud a été brièvement rédacteur en chef.

©AFP

En revanche, il était impossible de mettre la main sur le numéro hors-série des Nouvelles de Tahiti entièrement consacré aux casseroles de Gaston Flosse. Il n’y avait pas de révélations, seulement une compilation de tous les articles compromettants que Jean-Pascal Couraud avait fait paraître sur le président polynésien. Et ce numéro a tellement outré Gaston Flosse, que tous les exemplaires avaient été saisis par décision de justice et retirés de la vente. Si bien que les archives de Polynésie elle-même, n’ont pas d’exemplaire de ce numéro.

Ce podcast apporte-t-il des révélations sur cette affaire ?

Alors que l’épisode était monté et en cours de validation, on a appris par la famille de Jean-Pascal Couraud qu’il y avait eu un énième rebondissement. En septembre 2023, une nouvelle juge d'instruction avait été nommée. La famille espérait qu'elle pourrait clore le dossier en 2024. Mais au mois de novembre, le dossier a finalement été confié à un autre juge d’instruction en Polynésie, Laurent Mayer, qui est en poste depuis des années. Un changement qui va ralentir la procédure.

C’est une histoire sans fin. Le 6ᵉ juge d’instruction, était sur le point de clore le dossier lorsqu'il s’est fait muter pour sanction disciplinaire dans une autre affaire. C’est un épisode de plus dans la valse des magistrats instructeurs qui vient retarder l’issue de la procédure.

Aujourd'hui, l'objectif de la famille est d'obtenir une audience auprès du juge Laurent Mayer, afin de le convaincre d'auditionner Gaston Flosse et de clôturer l'instruction pour un renvoi aux assises.

Retrouvez ici les autres épisodes d'Archipels du crime, consacrés aux grands faits divers qui ont marqué les Outre-mer.



Polynésie, l'affaire JPK, un podcast en 2 parties écrit par Émeline Ferard et raconté par Rébecca Chaillon.

Recherche et écriture : Léia Santacroce

Réalisation, montage et mixage : Karen Beun et Samuel Hirsch

Musique et sound-design : Samuel Hirsch

Production et direction éditoriale : Elisa Mignot

Production déléguée : Marc Sillam

Conseiller éditorial Outre-mer la 1ère : Patrice Elie dit Cosaque

Production originale : Initial Studio avec la participation de France Télévisions

Durée 24 min - 2023