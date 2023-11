🎦L’UNICEF publie un rapport alarmant sur les droits de l’enfant dans les Outre-mer, c'est la Une de l'hebdo Outre-mer

Partager :

À l'occasion de la journée mondiale de l'enfance lundi, l'UNICEF France a publié un rapport alarmant sur leur situation dans les Outre-mer. Un taux de mortalité infantile deux fois plus élevé en Guyane, en Guadeloupe et à Mayotte que dans l’Hexagone, jusqu'à 20% de jours d’école en moins, des violences intrafamiliales et sexuelles plus fréquentes. C'est la une de l'hebdo Outre-mer du 24 novembre 2023.

Les atteintes aux droits fondamentaux des plus jeunes ultramarins gĂ©nèrent de graves consĂ©quences physiques et psychologiques, selon une Ă©tude publiĂ©e par l’UNICEF France lundi 20 novembre. "Concrètement, des milliers d’enfants ont faim, ont soif, ne peuvent se laver, ne peuvent aller Ă l’école." Les mots d’Adeline Hazan, la prĂ©sidente de l’UNICEF France, rĂ©sument le constat alarmant dressĂ© par son organisation Ă l’occasion de la journĂ©e internationale des droits de l’enfant. Droit Ă l’eau, Ă l’éducation, Ă la santĂ©, Ă la protection. Sur tous les plans, les enfants d’Outre-mer sont plus vulnĂ©rables que les autres. Certaines problĂ©matiques sont partagĂ©es par la quasi-totalitĂ© des territoires ultramarins. C’est le cas de la pauvretĂ©. 4 enfants sur 10 sont pauvres Ă La RĂ©union, 6 enfants sur 10 en Guyane, 8 sur 10 Ă Mayotte. Ils sont 2 sur 10 dans l’Hexagone. Or la pauvretĂ© a un effet domino : un enfant pauvre est plus susceptible d’être mal logĂ©, de ne pas ĂŞtre suivi par un mĂ©decin, de ne pas accĂ©der Ă l’éducation ou de subir des violences. Le reportage de Nora Nonet et Flavie Motila. L'hebdo Outre-mer du 24 novembre 2023 L’Hebdo Outre-mer est prĂ©sentĂ© par Laurence ThĂ©atin. Laurence ThĂ©atin prĂ©sente l'hebdo Outre-mer du 24 novembre 2023 • ©Outre-mer la 1ère Retrouvez ici l'intĂ©gralitĂ© de l'hebdo des Outre-mer, Ă©galement diffusĂ© sur France 24. Hebdo Outre-mer du 24 novembre 2023 • ©Outre-mer la 1ère Au sommaire de l'hebdo Outre-mer : Catastrophe au Suriname : Au moins 15 morts dans l'effondrement d’une mine d'or. Le drame s'est dĂ©roulĂ© dans la journĂ©e du lundi 20 novembre, au Suriname. Au moins 15 hommes, des chercheurs d'or, sont morts dans l'effondrement d'une mine aurifère dans laquelle ils travaillaient. Des pompiers guyanais ont Ă©tĂ© envoyĂ©s en renfort. Un village frappĂ© par la pĂ©nurie d'eau en Guyane. En Guyane, les habitants d'un village du Haut Maroni sont privĂ©s d'eau potable depuis un mois. Une situation particulièrement difficile pour les enfants et les personnes âgĂ©es qui lancent un appel dĂ©sespĂ©rĂ© Ă l'aide. Face Ă la pĂ©nurie d'eau Ă Mayotte, des bouteilles pour tous. La sĂ©cheresse qui continue de sĂ©vir Ă Mayotte. L'Ă®le arrive au bout de ses rĂ©serves d'eau. La distribution des bouteilles d'eau est Ă©largie Ă toute la population depuis lundi. Une distribution quotidienne qui devrait se poursuivre au moins jusqu'en janvier 2024. InquiĂ©tante hausse des violences faites aux femmes en Outre-mer. Quelque 244.000 victimes de violences conjugales, en grande majoritĂ© des femmes, ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es par les forces de sĂ©curitĂ© en 2022, soit une hausse de 15% par rapport Ă 2021. Outre-mer les chiffres augmentent aussi de manière inquiĂ©tante. On fait le point Ă l'occasion de cette journĂ©e internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Des pâtes Ă la banane plantain, le produit innovant de deux frères Martiniquais. C inq entreprises ont Ă©tĂ© primĂ©es par le PĂ´le Agroressources et de Recherche de Martinique pour leurs produits innovants. Dans la catĂ©gorie "nutrition santĂ©", les laurĂ©ats ont sĂ©duit avec leurs pâtes Ă la banane plantain. Dernière ligne droite avant la fĂŞte de la vanille de Coconi Ă Mayotte. La 3e Ă©dition de la fĂŞte de la vanille se dĂ©roule ce week-end au PĂ´le d’Excellence Rurale de Coconi. Pour l’association organisatrice, Saveurs et Senteurs de Mayotte, c’est l’effervescence cette semaine pour prĂ©parer l’évènement.

