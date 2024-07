La drag queen martiniquaise Soa de Muse représentera la France dans "RuPaul's Drag Race Global All Stars"

Une nouvelle saison du plus célèbre concours de drag queen du monde "RuPaul's Drag Race" est en préparation. Elle réunira un casting "All stars". Parmi les Reines venues du monde entier, une Martiniquaise représentera la France : Soa de Muse.

Après avoir fait ses preuves dans la compétition française Drag Race France, la drag queen martiniquaise Soa de Muse poursuit son aventure à l'international. La queen de 35 ans a été sélectionnée pour représenter la France dans le casting "All Stars" de la célèbre franchise américaine "RuPaul's Drag Race".

12 global glamazons, 1 once-in-a-lifetime drag competition! 👑 #GlobalAllStars starts streaming AUGUST 16

Concurrence internationale

Soa de Muse sera en concurrence avec onze autres drags du monde entier, dont la superstar du drag américain Alyssa Edwards. Mexique, Philippines, Allemagne... la compétition a des airs de Jeux Olympiques du drag. Ils seront diffusés sur une célèbre plateforme à partir du 16 août.

She's our muse! 😍



Soa de Muse joins #GlobalAllStars – starts streaming AUGUST 16 on @paramountplus! 💋 pic.twitter.com/qEJrnoCvBD — RuPaul's Drag Race (@RuPaulsDragRace) July 15, 2024

Soa de Muse était arrivée dans le top 3 du programme français il y a deux ans. Elle avait remporté deux challenges de la dizaine d'épisodes de la saison 1 de Drag Race France, dont le Talent show. Elle avait alors repris la chanson Hyacinthe de Thomas Fersen, laissant le jury et ses concurrentes pantois devant son interprétation. Chanteuse, danseuse, mais aussi actrice, Soa de Muse est une performeuse spécialiste du burlesque. Elle se produit régulièrement dans son propre cabaret, La Bouche, situé porte de Clignancourt, à Paris.

Reine du monde

C'est à travers l'émission américaine RuPaul's que la jeune Soa a découvert le drag. C'est sur son île d'origine, la Martinique, qu'elle a passé son adolescence, après avoir grandi en Seine-Saint-Denis. "La Martinique, ça m'a forgée, racontait-elle à La 1ère en 2022. Ça n'a pas toujours été facile, parce que quand tu n'es pas comme les autres garçons et que tu ne te définis peut-être pas comme tel, ou ni comme fille d'ailleurs, ça peut être compliqué."

Vingt ans plus tard, dans la vidéo de présentation de cette nouvelle saison inédite, Soa donne le ton : "Je pense que la France n'était pas prête pour moi, mais le monde est prêt !". La queen n'est pas qu'une reine de beauté, elle est aussi éminemment politique. Soa de Muse a lancé, avec une performance à La Réunion notamment, son nouveau spectacle Diaspora qui fusionne "l’afro futurisme" et la célébration de "l’excellence noire".

Le jury du concours est présidé par la Reine du drag mondial : RuPaul, ou Mama Ru pour les intimes, véritable icône de l'art. La drag couronnée empochera 200 000 dollars et recevra le prix de "Queen of the Mothertucking World". Traduisez "Reine du p*** de monde".