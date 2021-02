La Réunionnaise Sophie Elizéon nommée déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT

Marie Boscher •

Nouveau poste pour Sophie Élizéon qui occupait depuis le 14 octobre 2019 celui de préfète de l'Aude. La Réunionnaise sera désormais à la tête de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH). Sa nomination par le président de la République a été annoncé ce mercredi 17 février lors du Conseil des ministres. Sophie Elizéon succède ainsi à Frédéric Potier, en place depuis mai 2017, et s'est dite "très honorée" de cette nomination qui prendra effet le 8 mars 2021.

Très honorée de la confiance qui m’est faite par cette nomination @DILCRAH. Je mènerai ce combat pour la fraternité avec détermination. Je quitte l’Aude avec un goût de « reviens-y ». https://t.co/tFttIZ43uo — sophie élizéon (@SophieElizeon) February 17, 2021



Sophie Elizéon sera notamment chargée de veiller à la mise en œuvre du plan national d'actions pour l'égalité, contre la haine et les discriminations anti-LGBT prévu sur 2020-2023. Elle travaillera également à la coordination de la préparation du plan national de lutte contre le racisme et l'anti-sémitisme auprès d'Elisabeth Moreno. "L'expérience qu'elle a acquise sur ces sujets au cours de sa carrière professionnelle sera précieuse pour mener à bien ces chantiers indispensables à la cohésion sociale de notre pays", a souligné la ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances dans un communiqué.

Ce n'est pas la première fois que Sophie Elizéon occupe un poste de déléguée interministérielle : entre 2012 et 2015, elle est chargée de l'égalité des chances des Français des Outre-mer après avoir été déléguée régionale à l'éligté entre les femmes et les hommes à La Réunion de 2007 à 2012. Depuis 2015, elle a travaillé dans le milieu préfectoral, occupant d'abord le poste de préfète déléguée à l'égalité des chances auprès du préfet du Nord (2015-2017). Sophie Elizéon devient en 2017 la première femme réunionnaise à être nommé préfète, dans le Territoire de Belfort. Elle prend ensuite la tête de la préfecture de l'Aude en 2019.