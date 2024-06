Législatives 2024 : la nouvelle alliance des partis de gauche s'appliquera-t-elle en Outre-mer ?

La perspective d'une victoire de l'extrême droite aux prochaines élections législatives a poussé les socialistes, les écologistes, les insoumis et les communistes à reformer une alliance électorale, sous la bannière de "Front populaire". Malgré ses désaccords, la gauche unie ne devrait donc présenter qu'un seul candidat par circonscription pour multiplier ses chances de l'emporter. En Outre-mer, l'application de cet accord sera plus compliquée.

C'est dans une ambiance morose et sous un ciel pluvieux que les députés et leurs collaborateurs ont commencé à faire leurs cartons. En annonçant la dissolution surprise de l'Assemblée nationale dimanche soir, à la suite de résultats peu reluisants pour sa majorité aux élections européennes, Emmanuel Macron a chamboulé la vie politique française. Les parlementaires doivent retourner en campagne express, espérant une réélection les week-ends des 29 et 30 juin (premier tour) et des 6 et 7 juillet (second tour).

La gauche, qui s'est déchirée tout au long de la campagne, n'a pas tardé à mettre de côté ses désaccords pour partir plus forte dans ces législatives inattendues. Elle le sait : il n'y a qu'en s'unissant qu'elle pourra espérer peser dans le prochain Parlement, et, espère-t-elle, faire barrage au Rassemblement national, alors que l'extrême droite n'a jamais été aussi proche du pouvoir.

Lundi 10 juin, dans la soirée, les quatre partis qui s'étaient alliés lors des législatives de 2022 au sein de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes), et quelques mouvements de gauche ont décidé de s'unir à nouveau pour constituer "un nouveau front populaire". "Dans chaque circonscription, nous voulons soutenir des candidatures uniques dès le premier tour. Elles porteront un programme de rupture détaillant les mesures à engager dans les 100 premiers jours du gouvernement du nouveau front populaire", écrivent les Écologistes, la France insoumise, le Parti communiste et le Parti socialiste, rejoints par Place publique, Génération·s et le GRS dans un communiqué.

Avant les élections, qui approchent à grands pas, les gauches doivent désormais s'accorder sur un programme, mais aussi sur quels candidats porteront les couleurs du "Front populaire". Quel parti ? Dans quelle circonscription ? Pour quel espoir de réussite ? Et qui sera soutenu pour être nommé Premier ministre ou Première ministre en cas de victoire de la gauche ? Personne ne peut encore répondre à ces questions. Et, pour les députés ultramarins sortants, dont la grande majorité siégeait au sein de la Nupes, une autre question se pose : l'accord des gauches s'appliquera-t-il dans les circonscriptions ultramarines ?

"C'est en train d'être discuté"

En 2022, l'accord de la Nupes ne s'était pas appliqué dans les Outre-mer, car les élections y sont d'abord locales avant d'être nationales. Les prétendants d'un siège à l'Assemblée sont issus de partis locaux, que l'on ne retrouve pas forcément dans l'Hexagone. Il y a deux ans, la gauche avait simplement soutenu des candidats au second tour. Mais tous n'avaient ensuite pas forcément intégré un des quatre groupes de gauche au Palais Bourbon, comme le Guadeloupéen Olivier Serva, qui, après son élection, siégeait au sein du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT).

Pour ces législatives, dont le premier tour se déroule dans moins de trois semaines, les parlementaires ultramarins de gauche sont dans l'attente. "On ne sait pas", souffle un député ultramarin, occupé à remballer ses affaires avant de repartir en campagne. "C'est en train d'être discuté", assure le collaborateur d'un autre.

Mardi après-midi, les élus du groupe Gauche démocrate et républicaine (GDR), qui compte un grand contingent d'élus ultramarins, se sont réunis pour évoquer, entre autres sujets, l'application de l'accord dans les territoires ultramarins. Mais rien n'a encore été arrêté. "J'espère que le principe va s'appliquer en Outre-mer", avance Marcellin Nadeau, qui se représente dans la 2ᵉ circonscription de Martinique.

Des gauches plurielles en Outre-mer

L'hypothèse la plus probable est que le Front populaire accorde son investiture aux députés ultramarins sortants, qui siégeaient déjà au sein de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale. Beaucoup ont déjà annoncé se présenter pour un nouveau mandat.

Dans certains territoires, le soutien à certaines personnalités devrait se faire assez naturellement. Par exemple, les candidats du Tavini, le parti indépendantiste polynésien, dont les trois députés siégeaient au sein de la gauche parlementaire avant la dissolution, seront très certainement inclus dans l'alliance.

Dans d'autres cas, où la gauche est beaucoup plus plurielle et divisée, les investitures "Front populaire" (s'il y en a) seront un casse-tête. À La Réunion, par exemple, deux tendances s'affrontent régulièrement aux scrutins locaux : la gauche d'Huguette Bello, la présidente du conseil régional, et son parti Pour La Réunion, allié à La France insoumise, et la gauche Parti socialiste d'Ericka Bareigts, l'ancienne ministre des Outre-mer sous François Hollande. Selon Réunion la 1ère, une réunion devrait se tenir mercredi entre les deux mouvements pour voir si un arrangement est envisageable.

Pareil en Martinique, où deux députés sortants sont issus de Péyi-A, un autre du Parti progressiste martiniquais (PPM), et un autre est sans étiquette. Localement, ces différentes branches de gauche sont opposées. Accepteront-elles, dans le cadre du Front populaire, de présenter un candidat commun aux législatives ? Rien n'est encore arrêté. Pareil en Guadeloupe ou en Guyane, où la gauche locale est multiple.

La percée du RN en Outre-mer

À première vue, la question de l'union des gauches dans les territoires d'Outre-mer n'est pas urgente car l'extrême droite, même si elle gagne du terrain lors des scrutins nationaux, n'a pas encore percé à l'échelle locale. Le Rassemblement national n'est donc pas une menace de premier plan. En 2022, la gauche avait remporté presque l'ensemble des 27 sièges ultramarins, malgré l'absence d'union.

Mais est-ce que ce sera toujours le cas lors de ces élections législatives anticipées ? Le RN, sorti vainqueur des Européennes, s'impose de plus en plus dans les Outre-mer. Aux dernières législatives, un candidat soutenu par Marine Le Pen, Rody Tolassy, avait réussi à se hisser au second tour en Guadeloupe. Mais il a été battu de peu par le député sortant Max Mathiasin. Il n'est pas impossible que le RN améliore son assise électorale lors de ce scrutin que personne n'avait réellement anticipé.

Autre questionnement : l'union des gauches actée à Paris va-t-elle tenir nationalement ? Déjà, des dissensions émergent entre La France insoumise et les socialistes plus modérés, comme Raphaël Glucksmann. Arrivé en troisième position aux Européennes, mais en tête à gauche, il a d'ores et déjà minimisé la portée symbolique du "Front populaire", ne parlant à ce stade que d'un projet d'accord.

L'élu Place publique a même évoqué l'idée d'étendre l'union de la gauche aux députés LIOT, un groupe un peu plus centriste à l'Assemblée nationale, et dont quelques-uns de ses membres sont originaires des territoires ultramarins. Les autres partis de gauche accepteront-ils ? Des élus comme Olivier Serva, Estelle Youssouffa ou Nathalie Bassire soutiendront-ils cet accord ? Les partis ont jusqu'à dimanche pour déposer les candidatures. D'ici là, des discussions locales et nationales devront préciser la portée du "Front populaire". Une chose est sûre : l'équation des gauches s'annonce compliquée, à Paris comme en Outre-mer.