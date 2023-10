Les élus d'Outre-mer reçus à l'Élysée ce vendredi

Le président de la République accueillera représentants des associations des maires, présidents des exécutifs locaux et parlementaires ultramarins pour un déjeuner de travail ce vendredi 20 octobre.

Jeanne Péru-Gelly •

Un peu plus d'un an après avoir reçu une cinquantaine d'élus des Outre-mer, dont les signataires de l'appel de Fort-de-France, Emmanuel Macron convie à nouveau les politiques ultramarins pour un déjeuner de travail. Présidents des exécutifs locaux, représentants des associations des maires et parlementaires sont attendus peu après 13h à l'Élysée ce vendredi 20 octobre. Contrairement à l'année dernière, des représentants du Pacifique ont également reçu leur carton d'invitation.

La rencontre fait suite au Comité interministériel des Outre-mer (CIOM), organisé en juillet dernier par la Première ministre, Elisabeth Borne. Gratuité des manuels scolaires, continuité funéraire, octroi de mer… Le gouvernement avait annoncé à l'occasion une batterie de 72 mesures censées répondre aux préoccupations quotidiennes des Ultramarins.

Des territoires "mieux reconnus"

Si la vie chère, la continuité territoriale ou l'accès à l'eau préoccupent les élus, certains aspirent aussi à une plus grande autonomie des territoires. C'était le sens de l'appel de Fort-de-France, lancé en mai 2022 par les présidents des exécutifs de Guadeloupe, de La Réunion, de Mayotte, de Martinique, de Saint-Martin et de Guyane. Certains espèrent profiter de la réforme constitutionnelle, indispensable à la modification du statut de la Nouvelle-Calédonie et promise par l'exécutif, pour avancer leurs pions.

Le 4 octobre dernier, le président s'était dit ouvert à une "forme d'autonomie" pour la Corse et avait estimé que "l’ensemble de nos Outre-mer doivent pouvoir être mieux reconnus dans notre Constitution", sans pour autant préciser son propos.

Faut-il voir dans ce déjeuner une suite du CIOM, de l'appel de Fort-de-France ou des deux ? Si chacun vient avec ses revendications, à la veille du déjeuner, les invités indiquent ne pas connaître les sujets que le président de la République souhaite aborder et l'Élysée n'a pas communiqué sur la rencontre. Le déjeuner, qui devrait durer quelques heures, précède un point d'étape sur les avancées du CIOM, prévu les 23 et 24 novembre prochains.