Bonjour à tous, et bienvenue dans ce direct numérique. Toute la journée et la soirée, NC la 1ère est mobilisée pour vous faire vivre cette consultation d'autodétermination, la troisième et dernière prévue par l'Accord de Nouméa. Cette année, la pandémie de Covid-19 qui a rattrapé la Nouvelle-Calédonie fait que les bureaux de vote ouvrent une heure avant l'horaire habituel, à 7 heures. Et pour ajouter au tableau, le pays est passé en préalerte cyclonique. On vous raconte !