Usine du Sud : blocages, réactions... La situation ce jeudi 10 décembre (en direct)

Dans un communiqué diffusé aujourd’hui, et signé de son président Samuel Hnepeune, le Medef Nouvelle-Calédonie «se réjouit de la conclusion d’un accord permettant la poursuite des activités de l’usine du Sud et le sauvetage» des emplois directs de Vale NC et ceux de ses sous-traitants.

Le syndicat patronal s’arrête également sur «l’initiative responsable des syndicats de salariés qui dénoncent, au même titre que le Medef-NC, le fait que l’on puisse envisager de mettre en sommeil l’usine du Sud, sans s’inquiéter du devenir des salariés et de l’impact qu’une telle décision aurait plus largement sur les comptes sociaux de la

Nouvelle-Calédonie».

Il rappelle «que la liberté d'entreprendre est une liberté fondamentale», fait part de son «soutien aux entreprises, victimes des exactions et blocages commis ces dernières semaines, et à leurs salariés». Et appelle «à un retour au calme rapide pour la reprise d’une activité économique».