Parce que je t'aime : une capture brute du réel pour un éveil des consciences

Ce film audacieux et percutant raconte un drame, une histoire humaine de violences conjugales. "Parce que je t'aime" pose une lumière sur un tabou. Le Guyanais Marvin Yamb, artiste polyvalent, devenu réalisateur du réel, traite avec talent un sujet grave et actuel. Un film choc, qui ne vous laissera pas indifférent.

AVERTISSEMENT : la violence des faits relatés peut heurter la sensibilité des spectateurs.

Hervé a invité des amis à manger. Ils attendent Myrella, sa compagne, qui est toujours en train de se préparer. La discussion s'engage autour des touloulous – personnage emblématique du carnaval de Guyane, désignant une femme masquée élégamment habillée de la tête aux pieds qui invite les hommes à danser en gardant son anonymat – et des fêtes à venir qui vont rythmer les semaines de l'Épiphanie au mercredi des Cendres. Les verres se remplissent et se vident. La caméra se promène d'un visage à l'autre en gros plan. La tension monte, les caractères se dévoilent. Myrella arrive mais sa tenue déplaît à Hervé.

Extrait du court-métrage "Parce que je t'aime" de Marvin Yamb • ©Aldabra Films

Dénoncer les violences faites aux femmes

Une femme est tuée tous les trois jours en France. Si on dénonçait, si on interpellait, si on défendait, il y aurait sans doute moins de drames.

Avec son quatrième court-métrage Parce que je t'aime, Marvin Yamb interroge aussi sur le silence qui entoure la violence. C‘est l’histoire d’un repas amical où tout le monde sait, mais personne ne dit rien.

Marvin Yamb veut raconter des vies, des dilemmes. Avec ses films, il met en lumière des histoires qui existent en Guyane, des films qui parlent de Guyanais. Il expose ce qui le révolte en créant des fictions qui relatent la vérité. Son cinéma traite de sujets forts qui doivent être posés sur la table pour rompre le silence.

Marvin Yamb, cinéaste du réel

En 2014, Marvin Yamb quitte l’Éducation nationale pour vouer sa vie au cinéma. Il réalise Panga, prix du jury et du public au festival Prix de Court 2015. La même année, il intègre l’équipe de la série Guyane de Canal+, puis se forme à la réalisation à l’école EICAR. En 2016, il réalise le court-métrage Le goût du calou. Il intègre ensuite les équipes des séries Maroni d’Arte, de Guyane saison 2, du court-métrage Lovena d’Olivier Sagne (2019), tout en continuant la réalisation de courts-métrages. Il reçoit en 2021 le "Prix révélation" de la 4e édition du festival "Nouveaux regards" organisé en Guadeloupe pour son film Parce que je t’aime. Il exerce aussi ses talents dans le domaine du street-art.

Réalisation Marvin Yamb

Production Aldabra Films

Durée 11 minutes • Guyane • © 2019