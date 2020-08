Port du masque obligatoire en extérieur : et en Outre-mer ?

Depuis le 1er août, un décret permet aux préfets d’obliger le port du masque dans certains lieux extérieurs. Plusieurs villes ont déjà appliqué ce décret, dans l’Hexagone comme en Outre-mer, pour faire face à une épidémie de coronavirus qui regagne du terrain.



Margot Hutton

Depuis quelques semaines, l'épidémie de coronavirus semble progresser dans des territoires d'Outre-mer jusqu'ici relativement épargnés. En juillet, le Premier ministre Jean Castex a rendu le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos partout en France. Et depuis le 1er août, un décret permet aux préfets d'imposer le port du masque dans les lieux publics extérieurs. Le 11 août, Jean Castex a appelé les préfets et élus locaux à "étendre le plus possible l’obligation du port du masque dans les espaces publics" à l’extérieur.Le 9 août, le maire des Abymes, Eric Jalton, a informé la population que le masque devenait obligatoire dans les lieux ouverts fréquentés par du public de cette commune guadeloupéenne.Mais le port du masque dans les espaces publics avait déjà été généralisé en, depuis le 1er juillet. A cette période, le territoire était violemment touché par le coronavirus.Depuis le 11 août, le masque est obligatoire dans les espaces publics ouverts en. Cela concerne les rues piétonnes, les marchés en plein air et les lieux de vente en bord de route., Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis est favorable au port du masque à l’extérieur "dans les lieux où il y a une forte concentration de personnes" jusque fin septembre. Elle déplore l’absence d’obligation d’effectuer un test une semaine après l’arrivée sur l’île. Actuellement, seul un tiers des voyageurs qui rentrent de métropole vont se faire tester à J+7 . Le port du masque sera obligatoire dans les collèges et lycées pour tous les élèves et personnels dès la reprise des cours, le 17 août.En, le président Edouard Fritch a annoncé plusieurs mesures pour faire face à une augmentation inquiétante du nombre de personnes contaminées par le coronavirus, dont le port du masque obligatoire dans les commerces et les transports. Par ailleurs, le port du masque est obligatoire pour tous les élèves polynésiens, à partir de la 6ème et jusqu'à la fin du lycée, dans leurs établissements. Tous les personnels des établissements scolaires sont aussi concernés.