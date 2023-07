REPLAY. Anniversaire du premier essai nucléaire en Polynésie : une marche contre l'oubli et pour les réparations, à la Une de l'info Outre-mer

Anniversaire du premier essai nucléaire en Polynésie : une marche contre l'oubli et pour les réparation

Une marche et plusieurs rassemblements en souvenir du premier essai nucléaire de la France au large de la Polynésie. Des militants et des citoyens se sont mobilisés pour demander réparation face aux cancers et autres maladies graves attribuées à ces essais. C'est la Une de l'info Outre-mer du lundi 3 juillet 2023. Retrouvez ici l'intégralité de votre journal.

Ils ne veulent et ne peuvent oublier ce qu'il s'est passé il y a 57 ans. Le premier essai nucléaire, du nom de code Aldébaran, réalisé sur l'atoll de Moruroa par l'armée française le 2 juillet 1966. Pour commémorer cette date qui a bouleversé à jamais la Polynésie, l'association 193 organise chaque année une journée d'hommage. Pour la première fois elle a lieu à Teahupo. Un reportage de Nicolas Suire et Jérôme Lee de Polynesie La 1ère. Le journal des Outre-mer du lundi 3 juillet 2023 Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du lundi 3 juillet 2023 est présentée par Kessi Weishaupt Tahi. outremer.l'info, édition du lundi 3 juillet 2023 Les autres titres de l'info des Outre-mer Une grève générale illimitée des fonctionnaires territoriaux en Nouvelle-Calédonie. Les principales forces syndicales se sont unies pour une grève générale illimitée dans la fonction publique dès ce lundi. Toutes demandent une revalorisation du point d’indice. Plusieurs rassemblements ont eu lieu aujourd'hui. Des négociations ont été entamées. Les sargasses envahissent de nouveau les plages de Guadeloupe. Le retour en masse des sargasses sur les côtes Guadeloupéennes notamment sur la commune de Sainte-Anne ces derniers jours. La municipalité tente tant bien que mal d'y faire face. Une situation insupportable pour les riverains. Les chefs martiniquais exposent leurs créations à l'occasion du Food market. Le festival gastronomique "Food market" a attiré des milliers de gourmands en Martinique, un véritable régal pour les papilles. Carnaval tropical de Paris, les groupes et le public au rendez-vous. Le carnaval a envahi les Champs-Élysées ce dimanche pour la 21e édition du carnaval Tropical. Plusieurs centaines de danseurs ont défilé devant près de 200 000 personnes.

