REPLAY. Circulation d'une nouvelle drogue extrêmement dangereuse à La Réunion, à la une de l'info Outre-mer

Une nouvelle drogue extrêmement dangereuse, 500 fois plus puissante que l'héroïne, circule à La Réunion depuis quelques mois. Elle a déjà fait des ravages : 6 personnes sont en réanimation. 3 en sont mortes. L'Agence régionale de Santé sonne l'alerte. C’est la Une de l’Info Outre-mer du mardi 12 septembre 2023. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Depuis fin juin 2023, trois personnes sont décédées et six autres ont été placées en réanimation après avoir été intoxiquées par une substance illicite. Selon l'Agence régionale de Santé (ARS), de nouvelles drogues de synthèse potentiellement mortelles circulent à La Réunion. Des opiacés 500 fois plus puissants que l'héroïne, susceptibles de provoquer des overdoses très graves. Ces substances chimiques agissent sur les centres respiratoires cérébraux quelques secondes à quelques minutes seulement après leur consommation. Un reportage de Laurent Figon, Alix Catherine et Willy Fontaine de Réunion la 1ère.

