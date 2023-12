REPLAY. Élan de solidarité à Mayotte pour un sans papiers, isolé et malade, à la Une de l'info Outre-mer

L'image a ému toute l'île : celle d'un homme malade, seul, allongé sur une terrasse. La solidarité s'est organisée pour venir en aide à ce Mahorais qui n'a pas de papiers d'identité et ne peut bénéficier d'aucune aide. C'est la une de l'info Outre-mer du vendredi 29 décembre 2023. Retrouvez ici l'intégralité de votre journal.

L'élan de solidarité a permis la construction d'un abri sommaire pour Assani Ali, un cinquantenaire mahorais, malade et malvoyant. Plusieurs personnes se mobilisent pour cet homme, sans famille directe sur le territoire et sans papiers d'identité. Une assistance vitale pour cet homme qui n'a plus rien. Le reportage de Kalathoumi Abdil-Hadi et Nadia Ali de Mayotte la 1ère

Mayotte : solidarité pour un sans-papiers • ©Outre-mer la 1ère

