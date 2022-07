REPLAY. La Réunion : accord sur le prix de la canne à sucre pour les 5 ans à venir, à la Une de l'info des Outre-mer

Un accord a été trouvé entre planteurs et industriels réunionnais sur le prix de la canne à sucre pour les cinq prochaines années

Un consensus a été trouvé entre planteurs et industriels sur la convention canne 2022-2027, hier soir, lors des négociations à la préfecture de Saint-Denis de La Réunion. Après seize jours de conflit, les planteurs ont obtenu gain de cause et la campagne sucrière va pouvoir commencer. C'est la Une de l'info des Outre-mer du mercredi 13 juillet 2022. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

A La Réunion, un accord a enfin été trouvé entre planteurs de canne à sucre et industriels, notamment le groupe sucrier Tereos. Après seize jours de conflit et de mobilisation des agriculteurs, la convention canne 2022-2027 doit être signée cet après-midi. Retour sur les avancées obtenues par les planteurs avec Claudette Vaitilingom et Alexandra Pech de Réunion la 1ère. Le journal des Outre-mer du mercredi 13 juillet 2022 Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du mercredi 13 juillet 2022 est présenté par Kelly Pujar. Edition du 13 juillet 2022 • ©Outre-mer la 1ère Les autres titres de l'info des Outre-mer Guyane espace : premier vol de la fusée Vega-C, décollage prévu à 13h13 heure de Paris

Polynésie : alerte à la forte houle

Wallis-et-Futuna : nouveau protocole Covid-19 dans les écoles primaires

Guyane : atelier architecture et fabrication de briques en latérite

