REPLAY. Orpaillage clandestin en Guyane : un recours contre l'Etat, à la une de l'info Outre-mer

Plusieurs associations ont déposé un recours contre l'Etat devant le tribunal administratif de Cayenne. Elles dénoncent ses carences fautives dans la lutte contre l'orpaillage illégal dont les conséquences sociales, sanitaires et environnementales sont désastreuses pour les habitants. C'est la une de l'info Outre-mer du jeudi 18 janvier 2024. Retrouvez ici l'intégralité de votre journal.

Six associations ont déposé un recours contre l'Etat devant le tribunal administratif de Cayenne, pour insuffisance des moyens d'action. Les associations dénoncent ces carences fautives dans la lutte contre l'exploitation illégale de l'or en Guyane dont les conséquences sont désastreuses au niveau social, sanitaire et environnemental pour les habitants.

Les associations espèrent faire reconnaître la responsabilité de l'Etat et un droit des peuples à vivre dans un environnement sain. D'une part en demandant des réparations sur la nature mais aussi des moyens d'agir autrement. Le recours prend la forme d'un document de 140 pages et sera examiné par les magistrats. Les associations attendent cette fois une réponse de l'Etat.

Un reportage de Véronique Nizon et Franck Fernandes de Guyane la 1ère.

Orpaillage clandestin en Guyane : un recours contre l'Etat • ©Outre-mer la 1ère

Le journal des Outre-mer du jeudi 18 janvier 2024

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h50. L'info Outre-mer du jeudi 18 janvier 2024 est présentée par Laurence Théatin.

outremer.l'info : édition du jeudi 18 janv • ©Outre-mer la 1ère

Les autres titres de l'info des Outre-mer