VIDÉO. Sébastien Lecornu réaffirme la place de la France dans la zone indo-pacifique. C'est la une de l'hebdo Outre-mer

La France a accueilli, en Nouvelle-Calédonie, le sommet annuel de la Défense du Pacifique Sud. Cette 10e réunion internationale a annoncé vouloir renforcer les coopérations contre le changement climatique et la pêche illégale, mais aussi améliorer la coordination de l'aide lors de catastrophes naturelles. C'est la une de l'hebdo Outre-mer du vendredi 8 décembre 2023 diffusé sur France 24.

Le dixième sommet des ministres de la Défense du Pacifique Sud s'est tenu du 4 au 6 décembre 2023, à Nouméa. La France a accueilli pour la première fois cette réunion annuelle, marquée notamment par le réchauffement des relations entre la France et l'Australie et la crise climatique. Quels ont été les enjeux au cœur de ce sommet ? Éléments de réponses avec Laïd Berritane et les équipes de NC la 1ère.

L'hebdo Outre-mer du 8 décembre 2023

L'édition hebdomadaire, consacrée à l'actualité et la découverte des territoires français d'Outre-mer, est présentée ce vendredi par Laurence Théatin.

Laurence Théatin présente l'édition de l'hebdo Outre-mer du 8 décembre 2023 • ©Outre-mer la 1ère

Retrouvez ici l'intégralité de l'hebdo des Outre-mer, également diffusé sur France 24.

L'hebdo Outre-mer, édition du 8 décembre 2023 • ©Outre-mer la 1ère

Au sommaire de cet hebdo Outre-mer