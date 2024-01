2024 : ces grands et petits événements qui feront l’année

Partager :

Élections européennes et américaines, COP 29, Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, ou encore la réouverture de Notre-Dame de Paris, voilà quelques-uns des grands rendez-vous de cette nouvelle année qui concerneront l'Hexagone et les Outre-mer.

Que réserve 2024 ? Nous ne sommes qu’au premier jour de l’année, donc aucune réponse ne peut être encore apportée. Mais plusieurs rendez-vous importants vont jalonner les semaines et mois à venir, et ils risquent de marquer et de dicter la tonalité de l’année. Outre-mer la 1ère fait le point sur les grands évènements à retenir. Politique En juin 2024, les citoyens de l’Union européenne seront appelés aux urnes afin de désigner les 720 membres du Parlement européen. En France, 81 représentants seront à élire. Les listes menées d'un côté par le Rassemblement national de Marine Le Pen, de l'autre par l'alliance entre le MoDem et Renaissance d'Emmanuel Macron, devraient, sauf surprise, se disputer à nouveau les premiers rôles. En 2019, ils avaient obtenu 23 sièges chacun. En Polynésie française, Guyane, Guadeloupe, Martinique et Saint-Pierre et Miquelon, les électeurs iront voter le samedi 8 juin. Pour les autres, ce sera le dimanche 9 juin. La seconde élection importante qui va marquer l’année sera la présidentielle américaine. Donald Trump fera-t-il son grand retour au pouvoir au pays de l’Oncle Sam ? Réponse le 5 novembre. Ce jour-là, les électeurs américains devront élire leurs 538 membres du collège électoral, autrement dit leurs "grands électeurs". Ces derniers choisiront à leur tour le président et le vice-président des États-Unis. Environnement 2023 a été l’une des années les plus chaudes jamais enregistrées. En 2024, les températures ne devraient pas baisser. Pour tenter d’atténuer cette hausse, du 11 au 22 novembre se tiendra la 29e COP de l’environnement. Organisée à Bakou en Azerbaïdjan, la conférence internationale abordera de nombreux sujets tant le dérèglement climatique se fait ressentir. L'Outre-mer est en première ligne face au réchauffement, notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon, où un village doit être déplacé dans les prochaines années. Une délégation de l’archipel s’était rendue en novembre à l'Élysée. Sport L’année 2024 sera assurément sportive. Entre les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et l’Euro de football. Les Ultramarins seront sur tous les fronts. Tout d’abord en juin avec l’Euro de foot. Du 14 juin au 14 juillet, en Allemagne, les Bleus iront essayer de décrocher leur troisième titre européen. Les Guadeloupéens Kingsley Coman et Marcus Thuram ainsi que le Guyanais Mike Maignan et la nouvelle pépite du football, le Martiniquais Warren Zaïre-Emery, devraient être de la partie. Finaliste de la Coupe du monde 2022, l’équipe de France fait office de favorite pour cet Euro 2024. Pas le temps de se remettre de ses émotions que les JO de Paris seront lancés. Après des passages de la flamme olympique par plusieurs territoires ultramarins (Polynésie française, Réunion, Guadeloupe, Guyane et Martinique), les Jeux débuteront le 26 juillet par une grande fluviale sur la Seine. Tahiti sera directement concernée avec les épreuves de surf dans sa baie de Teahupo’o. Le Guadeloupéen Teddy Riner sera en lice pour une troisième médaille d’or. Le Calédonien Maxime Grousset sera aussi une grande chance de médaille en natation. Chez les femmes, la Martiniquaise Mélanie de Jesus dos Santos sera à surveiller en gymnastique. Dans la foulée, les athlètes paralympiques feront aussi leur entrée à la fin du mois d’août (dy 28 août au 8 septembre). Le Réunionnais Dimitri Pavadé en para athlétisme sera le fer de lance de la délégation française. Culture Enfin, l’année 2024 se conclura par la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Attendu depuis plusieurs années, l’édifice a fait peau neuve depuis l’incendie qui avait ravagé sa flèche et son toit en 2019. Après une mobilisation d’envergure des grandes personnalités et du gouvernement, Notre-Dame rouvrira ses portes au public le 8 décembre 2024.

