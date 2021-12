DOCU. Trouver sa place grâce à l'aventure du service militaire adapté

Depuis 1961, le Service militaire adapté (SMA) a pour vocation d'aider de jeunes Ultramarins à trouver leur place dans la société. Par l'apprentissage de la discipline et la formation à un métier, les jeunes volontaires, souvent en difficulté, trouvent le chemin d'une vie professionnelle stable.

Outre-mer la 1ère •

De Tubuai en Polynésie aux Champs-Élysées, en passant par Mayotte et la Guyane, ce documentaire raconte l'aventure étonnante que vivent des jeunes originaires de l’Outre-mer grâce au Service militaire adapté, un dispositif unique d’insertion et de lutte contre l’exclusion.

La devise du SMA : "La réussite par le travail et l'effort" • ©Caméra One Télévision

Un dispositif militaire d’insertion socioprofessionnelle innovant

Le 9 décembre 2021, le Service militaire adapté (SMA) a fêté ses 60 ans d'existence. Il a été créé en 1961 aux Antilles-Guyane à l'initiative de Michel Debré, alors Premier ministre, sur proposition du général Jean Némo. Le principe était d’offrir une formation aux jeunes Antillais avec un encadrement militaire. Le SMA s'est étendu au fil des ans à l'ensemble des départements et collectivités d'Outre-mer. Il accompagne chaque année plus de 6 000 jeunes Ultramarins volontaires en difficulté, âgés de 18 à 25 ans, éloignés de l’emploi et résidant dans les territoires d'Outre-mer suivants : la Martinique, la Guadeloupe (accord avec Saint-Martin), la Guyane, La Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie (accord avec Wallis-et-Futuna) et la Polynésie française.



Depuis l'origine, la mission du SMA n’a pas changé. Les jeunes volontaires se forment aux métiers du bâtiment de la restauration, du social, de l’administration et même de la petite enfance. Le but est de leur faire acquérir des compétences professionnelles et sociales en leur proposant un accompagnement socio-éducatif en régime d’internat. Depuis sa création, le service militaire adapté a formé plus de 150 000 jeunes et a réussi l'insertion de plus de trois personnes sur quatre, dont la moitié dans un emploi durable.

Un jeune en formation menuiserie au SMA • ©Caméra One Télévision

Une véritable école de la deuxième chance

Le SMA aide de jeunes Ultramarins à trouver leur place dans la société française. Durant neuf mois, des militaires enseignent à ces volontaires la discipline et la force du collectif tandis que des civils les forment à un métier utile dans leur région. Une coopération souvent efficace, qui permet à de nombreux jeunes en difficultés scolaires ou familiales de retrouver le chemin d'une vie professionnelle stable.

En parallèle, des valeurs comme le respect, la discipline, l'entraide ou encore le dépassement de soi leurs sont inculquées afin qu’ils deviennent demain des citoyens éclairés.

