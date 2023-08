Gérald Darmanin annonce une mission de lutte contre les monopoles économiques en Outre-mer

Le gouvernement va lancer une mission visant à identifier et lutter contre les monopoles économiques dans les territoires d'Outre-mer, sources de "prix très élevés", a annoncé le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin lors de son déplacement en Polynésie française.

Outre-mer la 1ère avec AFP •

"Je vais lancer une mission dès mon retour à Paris avec Philippe Vigier, ministre des Outre-mer, pour faire le constat des monopoles", en commençant par la Polynésie française, a affirmé Gérald Darmanin lors d'un entretien accordé samedi soir à Papeete (dimanche matin à Paris) aux chaînes de télévision locales Polynésie la 1ère et TNTV.

J'entends le président (Moetai Brotherson, NDLR) quand il nous invite à lutter contre les monopoles économiques. Il y a trop de monopoles économiques en Outre-mer en général et en Polynésie française. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer

"On va proposer au président Brotherson de lutter ensemble contre ces monopoles, car quand il y a des monopoles, il y a des prix très élevés et quand il y a des prix très élevés, ce sont les Polynésiens du quotidien qui n'arrivent pas à s'en sortir", a ajouté le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Au mois de juillet, la commission d'enquête parlementaire sur le coût de la vie dans les territoires ultramarins rendait ses conclusions, intimant à l'État d'engager un plan de "déchoquage économique et social" dans les Outre-mer.

Gérald Darmanin a entamé mercredi une visite en Polynésie française en compagnie notamment de la ministre des Sports et des Jeux olympiques, Amélie Oudéa-Castéra, avec laquelle il a visité le site de Teahupo'o à Tahiti, qui accueillera en juillet prochain les épreuves de surf des JO de Paris-2024.

Accompagné également de Philippe Vigier, Gérald Darmanin a aussi évoqué la lutte contre le réchauffement climatique et le développement économique du fenua, et soutenu l'inscription des Îles Marquises au patrimoine mondial de l'Unesco. Le déplacement ministériel s'est achevé samedi.