REPLAY. La Réunion expérimente la tenue unique au collège, à la une de l'info Outre-mer

Jour de rentrée scolaire à La Réunion. Une nouveauté a fait son apparition dans trois collèges : l'uniforme ou tenue unique, voulue par le Président de la République. C'est la une de l'info Outre-mer du lundi 22 janvier 2024. Retrouvez ici l'intégralité de votre journal.

Au collège Pierre Amiral-Bouvet, la tenue commune a été distribuée ce matin aux premiers élèves. Elle se compose d'un polo, un tee-shirt et un blouson de couleur bleu. Seulement des hauts, le bas de la tenue n'est pas imposée. L'uniforme était un projet de l'équipe pédagogique depuis 2019 ; approuvé par 84 % des parents et 91 % des enseignants. Le département finance les tenues avec l'État. 16 000 euros ont été mobilisés pour les 480 élèves de ce collège. Ce "bleu de travail" a trois ans pour convaincre. Cette expérimentation fera l'objet d'une première évaluation à la fin de l'année scolaire. Un reportage de Henry-Claude Elma et Daniel Fontaine de Réunion la 1ère.

Retour en classe perturbée après le cyclone. Rentrée perturbée à La Réunion ce matin, après le passage du cyclone Belal, la semaine dernière. 10 établissements scolaires sont restés fermés dans le sud et l'est de l'île où des travaux sont encore en cours, notamment sur les réseaux d'eau et d'électricité. Des perturbations affectent également les transports scolaires.

Naufrage en Martinique : deux corps retrouvés. 2 corps sans vie retrouvés dans la baie du Robert à Pointe rouge. Il pourrait s'agir de 2 des 3 naufragés portés disparus depuis jeudi dernier. Le premier avait été localisé par la brigade nautique de la police municipale. Le deuxième par les plongeurs. Les résultats des autopsies sont attendus.

Guadeloupe : le tourisme face aux pénuries d'eau. Ils n'en peuvent plus. Les propriétaires de gîtes et les touristes en Guadeloupe subissent depuis une dizaine de jours de nombreuses coupures d'eau dans le Sud Grande-Terre. En cause : d'importants travaux effectués sur l'usine de Deshauteurs. Un reportage de Marie-Lyne Plaisir et Mickaël Bastide de Guadeloupe la 1ère.

L'érosion des côtes inquiète les Wallisiens. A Wallis et Futuna, la montée des eaux inquiète de plus en plus la population. Les travaux d'enrochements avancent sur certaines parties du littoral wallisien, les riverains craignent notamment pour leurs habitations. Un reportage de Heiarii Tahiata et Youssrah Mahadali de Wallis et Futuna la 1ère.

Le voilier école norvégien fait escale en Guadeloupe. Il a commencé à voguer sur les océans il y a presque un siècle. Transformé en 2015 en navire école, le trois-mâts norvégien Sørlandet parcourt, depuis, le monde avec à son bord une soixantaine d'étudiants. La Guadeloupe est ainsi l'une des escales prévues dans la Caraïbe. Un reportage de Gervais Nitcheu avec nos confrères de Guadeloupe la 1ère.