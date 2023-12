REPLAY. Mayotte : opération de décasage dans un bidonville de M'tsamoudou à la une de l'info Outre-mer

À deux jours de l'arrivée de la Première Ministre Elisabeth Borne à Mayotte, cette opération de décasage dans un bidonville du village de M'tsamoudou. Une soixantaine de cases en tôle a été démolie en présence du préfet et des forces de l'ordre qui ont été prises à parti par des jeunes et des familles dans le désarroi. C'est la une de l'info des Outre-mer du mercredi 6 décembre 2023. Retrouvez ici l'intégralité de votre journal.

Nouvelle destruction d'ampleur d'habitations illégales à M'tsamoudou sur la commune de Bandrélé. Près d'une soixante de cases en tôle a été démolie en présence du préfet et des forces de l'ordre. Opération qui ne s'est pas faite sans débordements. Caillassages et barrages, des jeunes du bidonville, étaient bien décidés à perturber l'opération. Le reportage de Mayotte la 1ère de Llona Youssouffa et Jaidi Maoulida.

Le journal des Outre-mer du mercredi 6 décembre 2023

L'info Outre-mer du mercredi 6 décembre 2023 est présentée par Laurence Théatin.

outremer.l'info, édition du 6 décembre 2023

Les autres titres de l'info des Outre-mer

Un homme égorgé et le corps calciné d’une femme découverts en Guadeloupe : les deux affaires liées ? Les enquêteurs ont établi un lien entre la découverte du corps du jeune homme égorgé sur une plage de Petit-Bourg et celle du cadavre calciné d'une femme retrouvé dans une voiture à Goyave. Il pourrait s'agir d'une jeune femme de 19 ans dont la disparition a été signalée.

Déclaration de patrimoine : Gaston Flosse relaxé en appel . Gaston Flosse a été relaxé ce mardi par la cour d'appel de Paris, après avoir été condamné en première instance à six mois d'emprisonnement ferme pour déclaration incomplète ou mensongère de patrimoine. Étaient visées les parts de Gaston Flosse dans une société civile immobilière (SCI) pour un montant de 990.000 euros, le solde d'un compte épargne retraite de 221.000 euros, 138 tableaux estimés à un total de 240.000 euros.

La Réunion : un "guide de survie" en mathématiques. La France désormais parmi les cancres de l'OCDE en Mathématiques, selon l'enquête PISA. La baisse du niveau est historique. À La Réunion, des professeurs ont mis au point un petit guide de survie. Les résultats sont spectaculaires.

Ministres de la défense du Pacifique Sud : sommet à Nouméa. Le dixième sommet des ministres de la défense du Pacifique Sud se tient depuis hier à Nouméa. La France accueille pour la première fois ce sommet. Quels en sont les enjeux ? Le dixième sommet des ministres de la défense du Pacifique Sud se tient depuis hier à Nouméa. La France accueille pour la première fois ce sommet. Quels en sont les enjeux ?