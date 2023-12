REPLAY. Mayotte sous tension après la mort d'un jeune de 17 ans, à la une de l'info Outre-mer

Au lendemain de nouveaux affrontements à Mayotte, les habitants de Kawéni et Majicavo pris au piège, retiennent leur souffle. Ce dimanche, un nouveau cap avait été franchi dans les violences entre bandes armées, avec la mort par balle d'un mineur de 17 ans. C'est la une de l'info Outre-mer du mardi 12 décembre 2023.

Outre-mer la 1ère •

Nouvelle nuit de violence à Mayotte hier soir entre les jeunes des quartiers de Majicavo et Kawéni à Mamoudzou. Les bandes rivales s'affrontent quotidiennement et les riverains pris en otage sont excédés. La police semble dans l'impossibilité d'enrayer cette spirale infernale.

Le week-end dernier, un seuil avait été franchi avec l'utilisation d'une arme à feu pour abattre un mineur.

Ce drame était intervenu deux jours après la visite ministérielle d'Elisabeth Borne dans le département. La population n'hésite plus à montrer sa colère et à manifester. Ramener l'ordre et la sécurité semble être un défi presque impossible dans le 101ème département français.

Un reportage de Laïd Berritane avec les équipes de Mayotte la 1ère.

Mayotte sous tension au lendemain de la mort d'un jeune de 17 ans par arme à feu • ©Outre-mer la 1ère

Le journal des Outre-mer du mardi 12 décembre 2023

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h50. L'info Outre-mer du mardi 12 décembre 2023 est présentée par Kessi Weishaupt Tahi.

Outremer.l'info : édition du mardi 12 décembre • ©Outre-mer la 1ère

Les autres titres de l'info des Outre-mer