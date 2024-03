Spéciale Haïti : quel avenir pour la "perle des Antilles" ?

En raison des troubles en cours à Haïti, nous vous invitons à suivre une émission spéciale visant à analyser la situation dans la capitale, où les violences gangsters sévissent depuis le 29 février dernier. Cette émission est précédée d'un documentaire exclusif intitulé "Haïti, la rançon de la liberté". Pour mieux appréhender et décrypter la crise majeure que traverse le pays, Thierry Belmont accueille ensuite sur le plateau des invités afin d'offrir un éclairage approfondi sur la situation.

La "dette haïtienne" constitue une cicatrice persistante dans les relations entre Haïti et la France, son ancienne puissance coloniale. De l'avis général, ce traumatisme est largement responsable de la situation de dénuement actuelle d'Haïti. La question du remboursement par la France, qualifié par beaucoup de "rançon", est devenue un sujet récurrent et inévitable. Mais pourquoi cette dette, que plusieurs générations d'Haïtiens ont payée en échange de leur liberté, continue-t-elle de peser sur le pays, le transformant en une terre inhospitalière ?

Documentaire inédit : Haïti, la rançon de la liberté

Le documentaire "Haïti, la rançon de la liberté" nous plonge au cœur d’un pays aujourd’hui au bord de l’abîme. Depuis plusieurs semaines, la situation en Haïti est devenue intenable. Les bandes criminelles, qui contrôlent presque tous les quartiers de Port-au-Prince, ainsi que les routes qui y mènent, s’en prennent aux sites stratégiques du pays : académie de police, aéroport et plusieurs prisons.

Ce déchaînement de violence intervient à la suite d’une action coordonnée des gangs, sous la direction de Jimmy Chérizier, surnommé "Barbecue" dont les assauts répétés ont eu raison du gouvernement du Premier ministre Ariel Henry. Plusieurs milliers de personnes ont fui leur maison, et l’accès aux services sociaux de base est plus périlleux que jamais, aggravant davantage un quotidien déjà précaire.

Pour comprendre les drames qui déchirent le pays aujourd’hui, il est indispensable de se pencher sur son histoire. Surnommé "la perle des Antilles" durant la colonisation française, Haïti est le premier pays à se libérer de l’esclavage au terme d’une longue et sanglante guerre d’indépendance contre les troupes napoléoniennes. Mais, au XIXe siècle, la France impose une dette colossale de 150 millions de francs or à son ancienne colonie. Un paiement exorbitant qui condamne la jeune nation à la pauvreté et au sous-développement chronique, entraînant l'instabilité politique, des crises alimentaires et la violence sur fond de catastrophes naturelles.

Ils sont agriculteurs, artistes, religieux, économiste, avocat ou encore médecin. 220 ans après la proclamation d’indépendance, cette histoire laisse un sentiment amer et de profonde injustice au sein de la population. La priorité des habitants est de survivre, mais ils n’oublient pas ce passé douloureux. La "dette haïtienne" reste un pan méconnu et une plaie ouverte entre Haïti et la France. Les initiatives de l’ancien président haïtien Aristide (2003) pour en obtenir le remboursement ou les déclarations maladroites de François Hollande (2015) n’ont en rien changé le regard accusateur que posent les Haïtiens sur cette vieille histoire. Retour sur le destin unique et tragique du pays le plus pauvre de la région Amérique latine et Caraïbe.

Débat en plateau

Le documentaire est suivi d'un débat animé par Thierry Belmont, qui décrypte avec ses invités les causes de la crise actuelle et les solutions pour en sortir.

Quelle est la situation actuelle en Haïti ? Qui se cache derrière les gangs auteurs des violences ? Comment Haïti peut se tirer de cette situation ? La France et la communauté internationale ont-elles un rôle à jouer ?

Autour de la table, des experts, personnalités politiques et témoins sur place, pour éclairer le débat.

En haut de G à D : Modeline Michaud, Jacques Nesi -En bas de G à D : Michel Reinette, Anne-Louise Mésadieu • ©Outre-mer la 1ère

En plateau

Modeline M ichaud , présidente de la Fédération de la Diaspora haïtienne d’Europe

, présidente de la Fédération de la Diaspora haïtienne d’Europe Jacques Nesi , docteur en Sciences politiques – membre du Laboratoire caribéen de Sciences sociales

, docteur en Sciences politiques – membre du Laboratoire caribéen de Sciences sociales Michel Reinette , coréalisateur du documentaire Haïti, la rançon de la liberté

, coréalisateur du documentaire Haïti, la rançon de la liberté Anne-Louise Mésadieu, Haïtienne et élue de la Région Ile-de-France

En duplex

Arnold Antonin, cinéaste et producteur haïtien

