VIDÉO. 60 minutes pour décrypter l'indispensable évolution des relations entre les Outre-mer et l'État

Les résultats en Outre-mer des dernières élections reflètent un vote sanction, un rejet massif du pouvoir en place. Les territoires ne veulent plus de ces 3 maux : chômage, pauvreté, insécurité. La Polynésie, la Nouvelle-Calédonie et la Guyane caressent l'espoir d'une évolution statutaire. Les invités de Valérie Filain analysent les raisons de la colère et ouvrent des perspectives dans "60' Outre-mer".

Avec "60' Outre-mer", le pôle Outre-mer de France Télévisions propose un nouveau rendez-vous. Valérie Filain anime le débat en soixante minutes chrono. Pour cette émission, quatre invités ont accepté d'enrichir la discussion concernant les relations entre l'État et les Outre-mer : Moetai Brotherson, président de la Polynésie Française,

Jean-Victor Castor, député de Guyane,

Estelle Youssouffa, députée de Mayotte,

Alain Christnacht, conseiller d'Etat honoraire Valérie Filain (à gauche) et Estelle Youssouffa (à droite) lors du rendez-vous politique "60' Outre-mer". • ©Outre-mer la 1ère Un vent de colère souffle en Outre-mer Dans quasiment tous les territoires, les crises se multiplient depuis plusieurs années. Mouvements de contestation, flambées de violence, résultats électoraux significatifs, vie chère, les populations d’Outre-mer manifestent de multiples façons leur mécontentement envers un État jugé insuffisant et peu à l’écoute. Les participants précisent la réalité de leur territoire. Des difficultés récurrentes et des inégalités persistantes gangrènent le quotidien de beaucoup d'Ultramarins. Des situations difficiles voire ubuesques perdurent en Outre-mer. Jean-Victor Castor et Moetai Brotherson, invités de 60' Outre-mer • ©Outre-mer la 1ère Comment écrire l'avenir ? Les modèles institutionnels ont-ils vécu ? La France doit-elle refonder ses relations avec les Outre-mer ? Victoire indépendantiste en Polynésie, préparation à l’autonomie en Guyane, appel de Fort-de-France, les Outre-mer écrivent-ils une nouvelle page de leur histoire ? Le département a-t-il atteint ses limites ? Les avis sur la question statutaire se nuancent selon les territoires : indépendance, autonomie ou plus de décentralisation. Qui paye la facture ? Moi, j'ai un principe simple. Qui décide, paye. Qui paye, décide. Le système, où on dit je veux décider plus mais c'est le gouvernement qui continue de payer. Non. Je ne suis pas pour la politique de facilité. Emmanuel Macron, président candidat Extrait "Présidentielle 2022" - Pôle Outre-mer de France Télévisions Le paradigme énoncé ne s'applique pas de la même manière à Mayotte qu'en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie. Les statuts diffèrent selon les territoires. Les financements aussi car ils sont intrinsèquement liés aux accords noués entre l'État et chaque territoire ultramarin. La France a un devoir d'accompagnement des Outre-mer inscrit dans la charte des Nations-Unies. Alain Christnacht, invité de 60' Outre-mer • ©Outre-mer la 1ère Présentation Valérie Filain

