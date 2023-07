Annick Girardin, George Pau-Langevin... Une poignée d'Ultramarins dans la promotion de la Légion d'honneur du 14 Juillet

Comme chaque année lors de la Fête nationale, des personnalités politiques, économiques, culturelles, éducatives, sportives, et des anonymes qui se sont distingués par leur action, sont récompensées et reçoivent la plus haute distinction de l'État. L'ancienne ministre des Outre-mer Annick Girardin fait désormais partie des membres de la Légion d'honneur. D'autres Ultramarins, comme George Pau-Langevin, sont élevés au rang d'officier.

Quentin Menu •

Avant le défilé, les distinctions. Parmi les 358 personnes distinguées dans la Légion d'honneur ce 14 Juillet figure le nom de quelques personnalités d'Outre-mer. Titre honorifique, l'ordre de la Légion d'honneur est la distinction la plus élevée en France. Elle récompense les civils et militaires de tous les domaines (politique, économie, social, culture, santé, sport...) qui se sont distingués par leur action et leur service et qui méritent, selon le pouvoir, une récompense particulière. Qui sont les Ultramarins promus en cette journée de Fête nationale ?

L'ancienne ministre Annick Girardin reçoit la Légion d'honneur

Née en Bretagne, à Saint-Malo, mais originaire de Saint-Pierre et Miquelon, Annick Girardin est élevée au grade de chevalier de la Légion d'honneur par la Première ministre Elisabeth Borne. Elle intègre ainsi la très restreinte liste des personnalités décorées par l'État.

Animatrice socioculturelle de formation, la Saint-Pierraise a été tour à tour députée, puis secrétaire d'État et enfin ministre sous François Hollande et Emmanuel Macron. Elle a commencé sa carrière politique à gauche à la fin des années 1990, avant d'être élue députée de son archipel en 2007. Réélue en 2012, elle est appelée au gouvernement pour tenir le secrétariat d'État chargé du Développement et de la Francophonie. En 2016, elle est promue ministre de la Fonction publique.

Annick Girardin, ministre de la Mer, était auditionnée par la Délégation sénatoriale aux Outre-mer jeudi 21 octobre 2021. • ©Sénat

Après l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, la femme politique reste au gouvernement, et est envoyée rue Oudinot, au ministère des Outre-mer, où elle reste trois ans. En 2020, elle devient la première titulaire du ministère de la Mer. Elle quitte le gouvernement deux ans plus tard, après la réélection d'Emmanuel Macron. Depuis, elle est inspectrice générale de l'éducation.

George Pau-Langevin élevée au rang d'officier de la Légion d'honneur

Elle aussi a été députée et ministre des Outre-mer : la Guadeloupéenne George Pau-Langevin, déjà chevalier depuis 2002, est désormais officier de la Légion d'honneur. Elle a été promue vendredi 14 juillet par le ministère de l'Éducation nationale.

Conseillère régionale d'Île-de-France dans les années 1990, la socialiste a été élue trois fois à l'Assemblée nationale entre 2007 et 2017. Originaire de la Guadeloupe, elle représentait cependant une circonscription parisienne.

Le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, et la ministre des Outre-mer, George Pau-Langevin, ont présenté, lundi 27 juin, un "plan sécurité Outre-mer". • ©LP

En 2012, François Hollande l'intègre à son premier gouvernement en tant que ministre déléguée à la Réussite éducative. En 2014, elle récupère le portefeuille des Outre-mer, qu'elle garde jusqu'en 2016. Cette année-là, elle reprend son siège de députée de Paris, dans les rangs de la gauche. Elle survit par la suite à la débâcle du Parti socialiste lors des législatives de 2017, qui suivent l'élection d'Emmanuel Macron. Mais elle ne terminera pas son mandat : en 2020, l'avocate de formation est appelée pour seconder Claire Hédon, Défenseure des droits.

Sylvie Sémavoine-Glissant, directrice de l'institut du Tout-Monde, distinguée pour la première fois

La femme d'Edouard Glissant et directrice de l'institut du Tout-Monde, Sylvie Sémavoine-Glissant, fait partie des nouveaux promus de la Légion d'honneur. L'artiste plasticienne et psychanalyste, qui a repris le flambeau de l'écrivain martiniquais mort en 2011, est récompensée par le ministère de la Culture pour ses 35 ans de services.

Eustase Janky, ancien président de l'université des Antilles, promu officier

Professeur émérite de médecine en gynécologie obstétrique, chef du Pôle Parent-Enfant au CHU de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et ancien président de l'université des Antilles (2017-2022), le Guadeloupéen Eustase Janky est élevée au rang d'officier de la Légion d'honneur par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Il était déjà sur la liste des gradés de la Légion depuis 2004, en tant que chevalier.

Katia Benth nommée chevalier de la Légion d'honneur

La Guyanaise Katia Benth, championne d'Europe d'athlétisme 1998 et vice-championne du monde 1999 du 4 x 100 mètres, intègre, elle aussi, la liste des promus à la Légion d'honneur du 14 Juillet. L'ancienne sprinteuse, amputée de la jambe gauche en 2019, a été l'entraîneuse des athlètes Wilhem Belocian et Gémina Joseph.

Katia Benth le pouce levé, entourée de Patricia Girard tout à gauche, Christine Arron et Muriel Hurtis à droite. Le 29 août 1999, les relayeuses françaises devenaient vice-championnes du monde du 4x100m à Séville. • ©PASCAL PAVANI / AFP

D'autres Ultramarins récompensés

Parmi les distingués, d'autres personnalités originaires des Outre-mer ou exerçant dans les départements ultramarins font partie de la liste publiée ce 14 Juillet.

Fabrice Belliard, chef d'entreprises et président d'une fondation culturelle et artistique en Martinique.

Yolaine Charlotte-Bolore, médiatrice de l'académie de Guyane, dont un groupe scolaire porte le nom à Macouria.

Rolande Cazal, présidente d'AFECT, une association de lutte contre les violences faites aux femmes à La Réunion

Christiane Gaspard-Méride, gérante d'une société d'économie sociale et solidaire et présidente d'un observatoire de la condition féminine en Guadeloupe.

Francis Lignières, président des Producteurs de Guadeloupe, un groupement de producteurs de bananes en Guadeloupe.

Jacqueline Smadja, chimiste organique, physicienne, professeure émérite et doyenne honoraire de l'unité de formation et de recherche en sciences et technologies de l'université de La Réunion.

Karine Gonnet, présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en Martinique.