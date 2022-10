Catastrophe de Brétigny-sur-Orge : la SNCF condamnée à 300 000 euros d'amende

Neuf ans après le déraillement d'un train à Brétigny-sur-Orge qui a causé la mort de sept personnes, dont le Guadeloupéen Brandon Bondot, le tribunal d'Évry condamne la SNCF à 300 000 euros d'amende. La compagnie ferroviaire est reconnue coupable de blessures et homicides involontaires.

Inès Apetovi •

Après huit semaines de procès en avril dernier, le verdict a été rendu ce mercredi 26 octobre. Le tribunal d'Évry a condamné la SNCF à 300 000 euros d'amende pour l'accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge(Essonne), qui a causé la mort de sept personnes et fait plus de 400 blessés. La cour a jugé la compagnie ferroviaire coupable d'homicides et de blessures involontaires. Le cheminot à quant à lui été relaxé, ainsi que le gestionnaire des voies SNCF Réseau.

L'amende écopée par la compagnie ferroviaire est due au fait de la récidive légale de l'entreprise en matière d'homicides involontaires. La présidente du tribunal, Cécile Louis-Loyant, a précisé que la SNCF avait réalisé un chiffre d'affaires de 34.8 milliards d'euros en 2021.

Le 12 juillet 2013 dans l'après-midi, le pivotement d'une éclisse, sorte de grosse agrafe joignant deux rails, avait provoqué le déraillement de l'Intercités Paris-Limoges, à Brétigny, au sud de Paris. Parmi les victimes, le jeune Brandon Bondot, 19 ans, se trouvait sur le quhttps://la1ere.francetvinfo.fr/des-antillais-parties-civiles-au-proces-de-la-catastrophe-ferroviaire-de-bretigny-sur-orge-1275684.htmlai de la gare lorsque le train a déraillé. Le Guadeloupéen originaire des Grands-Fonds à Sainte-Anne, était parti faire des courses à Brétigny. Il était environ 17 heures lorsque l'Intercité en direction de Limoges a déraillé et fauché le jeune homme sur le quai de gare.

Une autre victime originaire de Martinique, Géronimo Voltine, a été blessé dans cette catastrophe. Trop affecté pour être présent au tribunal, il a suivi le procès depuis son île natale.