Coronavirus : quelle est la capacité des hôpitaux dans les départements d'Outre-mer ?

Les Outre-mer ne sont pas épargnés par la pandémie de Covid-19. Le nombre de malades augmente chaque jour davantage. Dans l’Hexagone, les hôpitaux des régions les plus touchées par l'épidémie sont en tension. Qu’en est-il de la situation pour les hôpitaux des DROM ?

Margot Hutton / David Ponchelet •

L'avertissement de Jérôme Salomon

Ce sera vraiment difficile de prendre en charge de façon optimale un nombre important de malades dans ces territoires

Jérôme Salomon, DGS



Combien de lits d'hôpitaux ?

©Outre-mer la 1ère ...

La Martinique a une capacité et une activité hospitalières comparables à celles de la métropole. À l’opposé, en Guyane, à La Réunion et plus encore à Mayotte, les capacités d’accueil, rapportées à la population, sont nettement moins élevées et moins variées.

Rapport 2019 de la DREES

De jour en jour, le nombre de cas de coronavirus ne cesse d'augmenter dans les Outre-mer . Les premiers cas sont apparus plus tard que dans l'Hexagone et le pic épidémique n'aura donc pas lieu en même temps. La situation est très différente selon les territoires. Mais les hôpitaux des Outre-mer ont-ils la capacité à prendre en charge un nombre important de malades ?Vendredi 20 mars, le Directeur Général de la Santé, Jérôme Salomon a adressé un message très clair à ce sujet, lors de son intervention quotidienne. Il a demandé aux Ultramarins qui rentraient dans leurs territoires de renoncer à ce retour ou d'observer une quatorzaine stricte, pour ne pas risquer de contaminer d'autres personnes :Outre-mer la 1ère vous propose de découvrir les chiffres fournis par une étude officielle, menée en 2019 , et publiée par la Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques (DREES) pour le ministère des Solidarités et de la Santé. Cette étude porte sur les établissements de santé en France hexagonale et dans les départements et régions d'Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte). Parmi les nombreuses statistiques, figure le nombre de lits d'hôpitaux, dans chaque département, pour 10.000 habitants.Le constat est clair : Si en moyenne sur toute la France on compte un lit pour 60 habitants, ce chiffre est moins élevé dans les DROM : un lit d'hôpital pour 55 habitants en Martinique, un lit pour 39 habitants à La Réunion ou encore un pour 35 habitants en Guyane. C'est la situation de Mayotte qui est la plus préoccupante : un lit d'hôpital pour 14 habitants, c'est à dire. Le rapport de la DREES commente ainsi ces données :Un extrait du rapport est consultable ici :

Rapport DREES 2019 hôpitaux Outre-mer

Et les places en réanimation ?

Des professionnels inquiets

Edouard Philippe évoque des moyens supplémentaires

S'il fallait projeter un certain nombre de moyens supplémentaires à destination des Outre-mer, nous le ferions dans la limite de nos capacités, pour faire face à un défi considérable qui s'annonce à nous.

Les cas les plus graves de coronavirus nécessitent des hôspitalisations en service de réanimation, avec des respirateurs. Il est difficile d'obtenir des données précises sur ce type d'équipements dans les Outre-mer. Ces derniers jours, depuis la propagation du coronavirus, les Agences Régionales de Santé ont pris des dispositions pour augmenter, là où cela est possible, la capacité d'accueil en réanimation., selon les informations de Mayotte la 1ère, le service réanimation dispose de d'après l'enquête de Guyane la 1ère , ce sont désormaisqui sont disponibles sur l'ensemble du département. 30 sont situés à Cayenne, et 8 à Saint-Laurent du Maroni., contacté par Outre-mer la 1ère, un responsable du CHU explique quedédiés aux malades du Covid-19 et que l'objectif est de"Au regard de ce qui se passe dans le Grand Est de la France où l'épidémie est très étendue, rapporté à la population guadeloupéenne, ces 65 lits devraient être adaptés à la situation", estime ce responsable. La situation en Guadeloupe est d'autant plus préoccupante que le CHU a subi un incendie en novembre 2017. comme l'explique Martinique la 1ère , le directeur du CHU annonce disposer d'une centaine de respirateurs : "Majoritairement tous les respirateurs sont en CHU. On en a plus d'une centaine de différents types pour répondre aux besoins de la population. La clinique Saint-Paul a un parc d'un petit plus de 10 respirateurs. On fait la différence entre deux types de respirateurs, qu'on utilise en réanimation et au bloc opératoire. Ceux-là sont un petit moins performant que ceux utilisés en réanimation, mais ils peuvent tout à fait les remplacer", explique Benjamin Garel. comme le rapporte Réunion la 1ère , l'Agence Régionale de Santé expliquait mardi 24 mars disposer de 111 lits de réanimation. L'ARS assure que très rapidement cette capacité sera augmentée de 50 lits et s'est fixée pour objectif d'atteindre un total de 230 lits de réanimation.Face à l'épidémie de coronavirus, les professionnels de santé sonnent l'alarme dans les Outre-mer . Dans l'Hexagone, en cas de saturation des hôpitaux, les régions les plus touchées par le coronavirus peuvent transférer des malades vers des établissements situés dans d'autres régions. Cela s'est fait dans la région Est, très touchée depuis le début de l'épidémie. Mais dans les Outre-mer, du fait de l'éloignement, ce système de transfert de patients est difficilement envisageable.Certains élus préconisent d'autres solutions. Mansour Kamardine, député LR de Mayotte a ainsi réclamé le week-end dernier l'envoi d'un bateau-hôpital de l'armée française pour renforcer le dispositif sanitaire du département.Plusieurs batiments militaires ont en effet l'équipement médical nécessaire pour prendre en charge des malades du coronavirus. Mais pour l'heure, selon nos informations, le Dixmude et le Mistral, deux des navires qui disposent de ce type d'équipements, n'ont reçu aucun ordre de mission allant dans ce sens.Au Sénat, mercredi 25 mars, Edouard Philippe n'a pas exclu l'envoi de moyens supplémentaires dans les Outre-mer pour faire face à la crise sanitaire.