🎧🎤Des réparations pour le crime de l’esclavage au Royaume-Uni : l’enquête signée Tessa Grauman et Hodane Hagi Ali

Le podcast "L’Oreille est hardie" accueille la série de reportages réalisée par les deux journalistes de La1ere autour de la question des réparations de l’esclavage commis pendant trois siècles. Avec en ligne de mire, l’avancée du Royaume-Uni dans ce domaine et avec les excuses des descendants d’esclavagistes à la clé.

Hodane Hagi Ali et Tessa Grauman sont toutes les deux journalistes au sein du réseau la1ere de France Télévisions ; elles ont signé ensemble une série de reportages autour de la question des réparations liées à l’esclavage historique, crime commis par plusieurs pays européens pendant des siècles dans leurs colonies de l’époque.

Parmi ces pays européens, le Royaume Uni. La Couronne s’est enrichie par la pratique de l’esclavage et des familles entières descendent aujourd’hui de colons, d’esclavagistes qui exploitaient les esclaves dans leurs plantations dans les îles de Sainte-Lucie et autres possessions de l’Angleterre. Aujourd’hui, il existe là -bas un mouvement de demandes de réparations mais plus encore, certains descendants d’esclavagistes demandent pardon aux descendants d’esclavagisés.

Tessa Grauman, journaliste Ă La1ere • ©La1ere

Tessa Grauman et Hodane Hagi Ali, se sont rendues dans plusieurs villes du Royaume-Uni et ont enquêté auprès des associations qui exigent réparation mais aussi auprès du regroupement de ces descendants d’esclavagistes qui s’excusent pour le mal fait par leurs ancêtres…

Hodane Hagi Ali, journaliste Ă La1ere • ©DR

Écoutez quelle a été la genèse de cette série de reportages racontée par les journalistes ainsi que le fruit de leur enquête intitulée Mémoires britanniques de l’esclavage dans le podcast L’Oreille est hardie :

Écoutez L’Oreille est hardie...

...et retrouvez aussi ci-dessous la série d’articles Mémoires britanniques de l’esclavage rédigés par Tessa Grauman et Hodane Hagi Ali :

MĂ©moires britanniques de l'esclavage.

Épisode 1 : Quand vient l'heure des réparations

Mémoires britanniques de l’esclavage.

Épisode 2 : Parlons d'argent

MĂ©moires britanniques de l'esclavage.

Épisode 3 : Des réparations très politiques

MĂ©moires britanniques de l'esclavage.

Épisode 4 : Des excuses, des musées et des mots pour réparer

MĂ©moires britanniques de l'esclavage.

Épisode 5 : Quand la France prend du retard