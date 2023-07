VIDEO. Défense : les Outre-mer aux avant-postes [Outre-mer, et si on bougeait les lignes ?]

Avec la guerre en Ukraine et face aux appétits des grandes puissances, le Parlement travaille actuellement sur la loi de programmation militaire 2024-2030. L'Outre-mer devrait y être une priorité. À quelques jours du défilé militaire du 14 juillet, Sophie Vingadassalom et ses invités s'interrogent sur la place qu'occupent les territoires ultramarins dans la défense nationale et comment ce rôle pourrait évoluer.

La France possède le deuxième espace maritime au monde grâce à ses Outre-mer. Ces territoires permettent à la France d'affirmer une ambition stratégique mondiale. Pourtant la souveraineté française est mise à mal dans certaines parties du globe terrestre.

Les Outre-mer au cœur de la stratégie française dans l'Indo-Pacifique

Si la guerre est redevenue une réalité en Europe, c’est pourtant la zone Indo-Pacifique qui focalise les inquiétudes de nombreux observateurs des relations internationales et de tous les États ayant des intérêts dans les océans Indien et Pacifique. Six membres du G20 (Australie, Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Japon) sont présents dans cette zone. Les voies commerciales maritimes qui la traversent sont devenues prépondérantes. Les principales réserves de croissance mondiale se trouvent dans l'Indo-Pacifique, qui contribuera d'ici à 2030 à environ 60 % du PIB mondial.

Avec ses départements et collectivités d’Outre-mer, la France est une nation à part entière de l’Indo-Pacifique. Les évolutions en cours dans la zone ont des répercussions directes sur la prospérité et la sécurité de la France. Les territoires du Pacifique : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et Wallis-et-Futuna mais aussi ceux de l'océan Indien : La Réunion, Mayotte et des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) se retrouvent ainsi en première ligne dans cet environnement instable.

Les missions des forces armées basées en Outre-mer

Dans ce contexte international qui se dégrade, l'armée française est présente dans le monde entier grâce aux Outre-mer. Cinq forces de souveraineté sont déployées dans cinq zones géographiques pour y effectuer différentes missions : protéger le territoire et sa population, défendre la souveraineté de l'État, soutenir les collectivités territoriales et favoriser la coopération internationale. Ces forces s'adaptent aux enjeux spécifiques des ZRP, les Zones de responsabilité permanente. Dans les Caraîbes et en Guyane, l'armée lutte contre le trafic de drogue et l'orpaillage illégal. Elle réprime la pêche illicite et le pillage des ressources halieutiques. En effectuant une surveillance internationale, elle lutte contre le terrorisme et la piraterie, contrôle les flux migratoires.

Terrorisme, trafic de stupéfiants, pillage des ressources naturelles constituent des menaces d’autres types pour les territoires de l’océan Indien et ceux du bassin Antilles-Guyane. La hausse des températures, les événements météorologiques extrêmes, la montée des eaux sont les conséquences directes du changement climatique. Dans les trois océans, ces événements risquent d'engendrer des crises durables.

Consolider la souveraineté de la France dans les Outre-mer

La loi de programmation militaire 2024-2030, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 7 juin, érige la protection des territoires d’Outre-mer au rang de priorité. Elle fixe la politique de défense dans l’Hexagone et en Outre-mer et les moyens qui lui sont consacrés.



La LPM 2024-2030 prévoit un effort important pour renforcer les capacités de l'armée dans les territoires ultramarins. Pour ce faire, un budget de 13 milliards d'euros est mobilisé sur cette période. Il est prévu d'augmenter les effectifs de plus de 800 personnes et le nombre de réservistes dans les Outre-mer doublera pour s'établir à plus de 4 200 à horizon 2030.

