VIDÉO. Insécurité à Mayotte : des bandes de jeunes à l'origine des violences, à la une de l'hebdo Outre-mer

La situation s'envenime à Mayotte, où l'insécurité gangrène le département. Dans la localité de Tsoundzou, au sud de Mamoudzou, des jeunes ont lancé des projectiles sur des véhicules, bloqué la circulation et affronté les forces de l'ordre. Les résidents expriment leur sentiment de menace, tandis que certaines mères avouent se sentir dépassées. Ces témoignages sont mis en avant en une de l'édition Outre-mer du vendredi 15 décembre 2023, diffusée sur France 24.

Un nouveau cap a été franchi dans les violences entre bandes armées à Mayotte. Le 10 décembre 2023, un mineur de 17 ans est mort par balle à Kawéni, victime de la guerre des gangs.

Trois jours plus tard et 8 km plus loin, à Tsoundzou, certaines rues ont pris des allures de champs de bataille. Les délinquants s'en sont pris aux automobilistes puis aux riverains. Alors pour se protéger, certains n'hésitent pas à s'armer à leur tour. Le récit de Laurence Théatin avec nos équipes de Mayotte la 1ère.

Flambée de violences à Tsoundzou (Mayotte) • ©Outre-mer la 1ère

L'hebdo Outre-mer du 15 décembre 2023

L'édition hebdomadaire, consacrée à l'actualité et la découverte des territoires français d'Outre-mer, est présentée ce vendredi par Kessi Weishaupt-Tahi.

Kessi Weishaupt-Tahi présente l'hebdo Outre-mer du 15 décembre 2023 • ©Outre-mer la 1ère

Retrouvez ici l'intégralité de l'hebdo des Outre-mer, également diffusé sur France 24.

Hebdo Outre-mer, édition du 15 décembre 2023 • ©Outre-mer la 1ère

Au sommaire de l'hebdo Outre-mer du 15 décembre 2023