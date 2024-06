JO de Paris 2024 : avec le relais des Océans, la flamme olympique arrive en Outre-mer

Ce vendredi 7 juin sera donné le coup d'envoi du relais des Océans avec le départ de la flamme Olympique vers la Guadeloupe, depuis Brest (Finistère) à bord du Maxi Banque Populaire XI du Skipper Armel le Cléac’h. La torche traversera cinq territoires d'Outre-mer : la Guyane, La Réunion, la Polynésie française, la Guadeloupe et la Martinique.

Après une arrivée en fanfare dans le Vieux Port de Marseille le 8 mai dernier, la flamme Olympique met maintenant le cap vers les Outre-mer. Convoyée depuis Brest (Finistère) à bord du Maxi trimaran Banque Populaire XI d’Armel Le Cléac’h, la torche va fouler pour la première fois de l’histoire le sol ultramarin. Vendredi 7 juin, aux alentours de 20 h30, elle quittera le port breton. Le coup d’envoi du relais des Océans sera officiellement donné.

Dans son périple à travers l’Atlantique en direction de la Guadeloupe, la flamme sera escortée par une triple championne Olympique, la Guadeloupéenne Marie-José Pérec, l’ancienne miss France Marine Lorphelin, l’acteur et metteur en scène Alexis Michalik et le chef cuisinier Hugo Roellinger.

Trois océans visités en cinq jours

Cinq territoires d’Outre-mer seront concernés par ce relais des Océans. Pendant que la flamme partie de Brest sera en mer, une autre se rendra en avion en Guyane le 9 juin. Sur place, de belles festivités tout en couleur et un beau parcours dans l’Est guyanais attendent la torche et ses nombreux relayeurs. La flamme arrivera en pirogue sur la rivière de Camopi à 7 h et elle aura les honneurs d’une cérémonie amérindienne sur place. Par la suite, son périple l’emmènera vers un passage obligé : le centre spatial de Kourou. Enfin, la tournée guyanaise se terminera par l’allumage du chaudron Olympique sur la place des Palmistes à Cayenne. Du côté des porteurs, le casting sera de qualité avec entre autres la championne Olympique de judo en 2012 à Londres, Lucie Decosse.

Dès le 12 juin, la flamme Olympique brillera de mille feux dans l’Océan Indien puisqu'on la retrouvera sur l’île de La Réunion. Là aussi arrivée en amont en avion, elle se présentera à la foule dès 7 h au débarcadère de Saint-Paul. Sur place, elle n’aura pas le temps de faire le tour complet de l’île, mais elle empruntera un circuit qui lui fera visiter le territoire en long et en large, avec notamment un passage par le Piton de la Fournaise. Sur l’île qui a vu naître Dimitri Pavadé – athlète handisport et capitaine du relais de la flamme Olympique – la torche achèvera son parcours dans le chef-lieu à Saint-Denis. Les derniers relayeurs remonteront la rue de Paris en direction du jardin de l’État, qui sera rebaptisé pour l’occasion "Parc des Célébrations ".

Une petite pause et hop un nouvel océan. Le 13 juin, la flamme Olympique sera en parade dans l’océan Pacifique, elle posera ses valises en Polynésie française. Passage obligé car les épreuves de surf des JO de Paris 2024 se dérouleront là-bas, sur le spot de Teahupo’o. Cette traversée servira de test grandeur nature aux organisateurs de la compétition pour se rendre compte de l’avancée des préparatifs, mais aussi pour humer l’ambiance locale. À Tahiti, la torche s’offrira quelques paysages de carte postale en traversant dix communes, dont Paea et ses longues plages de sable blanc et son eau turquoise. Le relais s’achèvera à 18 h 10 (heure locale) à Papeete.

Les Antilles port d’attache Olympique

Après une traversée d’une semaine, qui causera sans doute quelques maux de ventre à nos navigateurs novices pas encore rompus aux joutes de la navigation aux larges, la flamme, partie de Brest, arrivera en Guadeloupe dans la soirée du 14 juin. Armel Le Cléac’h et son second Sébastien Josse vont devoir bien manœuvrer afin d’être dans les temps et accoster leur navire au Mémorial Acte au petit matin du 15 juin. Marie-José Pérec, sans doute l’une des plus grandes athlètes de l’histoire olympique française, sera la première porteuse de la flamme sur le sol guadeloupéen. Dans l’archipel, plusieurs sites emblématiques seront traversés comme la pépinière locale de champion, le CREPS (centres de ressources, d’expertise et de performance sportive) ou encore la Pointe des Châteaux. La flamme fera aussi un saut par l’archipel des Saintes. Le parcours se terminera au vélodrome Amédée Détraux.

Toutes voiles hissées, le maxi Trimaran banque Populaire XI mettra le cap le lendemain vers la Martinique, avec cette fois un nouvel équipage, composé de la championne Olympique 1996, la Guadeloupéenne Laura Flessel, ou encore de la nageuse martiniquaise Coralie Balmy, médaillée de bronze aux JO de Londres en 2012.

Attendue dans la soirée du dimanche, la flamme passera la nuit à Fort-de-France avant de lancer son relais depuis la Montagne Pelée le lundi 17 juin au matin. Sur l’île aux fleurs, elle s’offrira un tour quasi-complet en passant notamment par le Tombolo à Sainte-Marie. Le relais des Océans s’achèvera à 19 h à Fort-de-France après plus d’une semaine de festivité dans les Outre-mer.

À noter que la flamme Olympique, qui devait initialement se rendre en Nouvelle-Calédonie, ne passera finalement pas sur le Caillou, en raison des émeutes qui touchent le territoire.