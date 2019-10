Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, en visite à La Réunion

"Ce déplacement à La Réunion est pour moi l’occasion de dire que le gouvernement et le président de la République sont aux côtés des Réunionnais et des Réunionnaises. Je sais les difficultés et la colère qui se sont exprimés sur ce territoire. Nous croyons en l’avenir des réunionnais et nous allons continuer d’agir fortement et avec cœur".

"Nous sommes sur un territoire qui est un des premiers bénéficiaires du plan pauvreté, a rappelé Emmanuel Macron. Les choses sont en train de bouger parce qu’on a investi dans la jeunesse. Il y a beaucoup de difficultés qui persistent et nous sommes là pour les résoudre".

"ll y a d’abord la vie chère, et il n’y a pas de miracle. Si la vie est chère c’est parce qu’on a pas suffisamment développer la production locale et parce que quelques-uns ont tout pris pour eux, ne nous mentons pas. Je veux que nous redoublions d’efforts pour lutter contre ce fléau".

"Avoir une politique en faveur de l’emploi c’est aussi apporter des solutions concrète pour ce territoire de la République où sévit un taux de chômage inacceptable notamment pour nos jeunes. Dès demain j’annoncerai des mesures pour accélérer la création d’emploi".

« Nous porterons aussi une action volontariste pour nos agriculteurs. Nous aurons une action pour produire davantage localement afin de favoriser la création d’emploi à La Réunion et la baisse des prix".

"Au moment de la crise des gilets jaunes, c’est à La Réunion qu’il y a eu la plus grande colère qui s’est exprimée parfois contre des élus locaux que nous avons protégé car nous croyons en la démocratie. Les élus se souviennent à quel point la ministre des Outre-mer s’est engagé à leur côté".

"Le gouvernement est engagé pour apporter des réponses concrètes, mais ça ne se fera pas en un jour . Vous pouvez compter sur mon engagement à ce bout de France et vous m’aurez à vos côtés".