Soirée spéciale : Outre-mer : plus chère la vie ?

Depuis des semaines, la question de la vie chère agite les Outre-mer. La rédaction vous propose une émission spéciale pour dresser un état des lieux de la situation, revenir sur les causes profondes qui expliquent les écarts de prix et envisager les solutions possibles.

Depuis deux mois, la Martinique est secouée par des manifestations contre la vie chère. Le mouvement essaime dans d’autres territoires ultramarins, marqués par des crises sociales récurrentes. Comment expliquer les écarts de prix entre l'Hexagone et les Outre-mer ? Quelles solutions pour redonner du pouvoir d'achat aux Ultramarins ? La rédaction d'Outre-mer La 1ère propose ce jeudi 7 novembre une soirée spéciale pour décrypter le problème de la vie chère.

En régie, pendant l'enregistrement de l'émission. • ©Véronique Urtizberea

Animée par Thierry Belmont, l'émission "Outre-mer : plus chère la vie ?" est un débat qui s'articule autour de reportages et de témoignages d'anonymes ou de célébrités.

L'émission spéciale "Outre-mer : plus chère la vie ?" est présentée par Thierry Belmont. • ©Véronique Urtizberea

Dans un premier temps, Thierry Belmont et ses invités reviennent sur les raisons de la colère et sur les mobilisations de ces dernières semaines. Marges des distributeurs, octroi de mer, dépendance à l'économie hexagonale... Ils explorent ensuite les facteurs qui expliquent les écarts de prix, alors que les produits alimentaires coûtent près de 40% plus cher dans les DROM qu’ailleurs en France. Enfin, ils abordent l’impact de l’histoire coloniale sur les systèmes économiques locaux et tentent d’esquisser des solutions.

Les invités

De gauche à droite Hervé Mariton, Aude Goussard et Davy Rimane. • ©Véronique Urtizberea

En plateau

Aude Goussard , secrétaire et membre fondatrice du Rassemblement pour la Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéens ( RRPRAC)

, secrétaire et membre fondatrice du RRPRAC) Hervé Mariton , président de la Fédération des entreprises d'Outre-mer ( FEDOM)

, président de la FEDOM) Davy Rimane, député GDR de Guyane, président de la délégation Outre-mer de l’Assemblée nationale

En duplex

Christophe Bermont , directeur des hypermarchés du Groupe Bernard Hayot

, directeur des hypermarchés du Groupe Bernard Hayot Nathalie Fanfant, présidente du think tank Un Outre-mer d'avance





Chargé de réalisation : Jean-Luc Benzimra

Durée 64 minutes - © 2024