Paralympiques 2024. Découvrez la liste des para athlètes ultramarins qui seront présents aux Jeux de Paris

À partir du 28 août, le deuxième épisode des Jeux de Paris 2024 s'ouvre avec l'entrée en lice des sportifs handisports. Une quinzaine de para athlètes de la délégation tricolore sont originaires des territoires d'Outre-mer. Certains d'entre eux ont déjà un palmarès bien fourni.

"The game is not over". "Les Jeux ne sont pas finis", martèle Paris 2024. Si les Jeux Olympiques (du 26 juillet au 11 août) ont fait vibrer le pays avec une moisson de médailles inédites, le spectacle doit continuer avec les Jeux Paralympiques. Du 28 août au 8 septembre, Paris et plusieurs communes de la région Île-de-France vont de nouveau accueillir les épreuves auxquelles participeront des milliers de sportifs handisports venus de 184 pays.

Encore une fois, la délégation française comptera en son sein une petite poignée d'Ultramarins, prêts à ramener des médailles pour la France. Ils seront une quinzaine, originaires principalement des Antilles, du Pacifique et de La Réunion.

Parmi eux, les champions du monde de para judo Hélios Latchoumanaya et de para natation Laurent Chardard ou encore les multi-médaillés en para athlétisme Mandy François-Elie et Pierre Fairbank sont très attendus pour remporter un titre. Le spécialiste réunionnais du saut en longueur et super ambassadeur du relais de la flamme Dimitri Pavadé sera aussi de la partie.

Des jeunes espoirs vont aussi participer à leurs premiers Jeux, dont les Wallisien Vitolio Kavakava et Soane Luka Meissonnier, ou bien le Calédonien Félicien Siapo en lancer de poids, de disque ou de javelot. D'autres iront chercher la médaille collective avec leurs équipes de rugby fauteuil (Cédric Nankin), de basket fauteuil (Jordan Luce, Audrey Cayol) ou de cécifoot (Gaël Rivière).

De son côté, le coureur Jeffrey Lami participera aux Paralympiques en tant que guide de Timothée Adolphe sur le 400 m.

Retrouvez la liste et le palmarès de l'ensemble des sportifs handisports ultramarins qui participeront aux Jeux Paralympiques de Paris.