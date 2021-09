DOCU. Mayotte : la mer buissonnière, un espoir pour la jeunesse

Dans le 101ème département français, un habitant sur deux a moins de 18 ans. Ce documentaire dresse un tableau sans concessions de la société mahoraise et de ses difficultés. C'est aussi le témoignage du courage et de la résilience d’une jeunesse déterminée à faire de la mer sa meilleure alliée.

Mayotte, l’île aux enfants

Au large de l’océan Indien émerge, au milieu de son lagon, le plus jeune département de France. A Mayotte, un habitant sur deux a moins de 18 ans. Mayotte, c’est l’île aux enfants. Mais pour beaucoup d’entre eux, c’est loin d’être un paradis.

Sans toit, ni loi

Dans le 101ème département, de nombreux enfants survivent, sans droits ni ressources, dans le dénuement le plus total. La délinquance prospère sur fond de pauvreté et d’immigration clandestine. Sans perspective, la jeunesse se sent abandonnée et isolée sur cette île entourée d’eaux translucides. Nombreux sont ceux qui grandissent à la marge de la société et survivent seuls, sans électricité, sans accès à l’eau courante et sans nourriture, entassés dans des habitats précaires.



L’île aux parfums peine à supporter la charge démographique et migratoire. Huit habitants sur dix vivent sous le seuil de pauvreté. L’écart entre les aspirations des jeunes et les opportunités qui s'offrent à eux est abyssal. Pour les plus précaires, survivre et s’en sortir peut parfois pousser à tout.

Faire de l’océan son allié

L’océan à Mayotte a mauvaise réputation et peu s’y aventurent. Mais certains jeunes ont décidé de passer outre les idées reçues et de prendre leur destin en main, en faisant de cet océan leur meilleur allié. En dépit des préjugés et des croyances locales, du quotidien difficile et parfois dangereux, ils rêvent d’être capitaine, plongeur explorateur, cuisinier en mer, marin au long cours ou pêcheur. La mer et les débouchés qu’elle peut leur proposer, est leur espoir, une bouée de sauvetage.

A travers le portrait de Luanidu, qui rêve de devenir pêcheuse de poulpes, de Yacine qui ambitionne de devenir capitaine de bateaux ou encore Kamardine qui se voit marin-pêcheur, ce documentaire esquisse le portrait d’une jeunesse résolue à prendre son destin en main.

