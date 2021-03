Le cyclone Niran est devenu «très intense», suivez l'évolution de la situation en Nouvelle-Calédonie (en direct)

Lui aussi est un phénomène, mais en beaucoup plus sympathique que Niran... A Ouégoa, Joël Santino est fidèle au rendez-vous pour relayer les informations sur le cyclone Niran, désormais très intense. Et pour livrer son analyse, avec les mots les plus accessibles possibles, à ses très nombreux fidèles lecteurs : sur les réseaux sociaux, son groupe «L'œil sur le cyclone» compte plus de 45 000 membres !

«Ça m'inquiète»

Nous avons recueilli ses impressions cette nuit. «Ça m'inquiète parce que j'étais sur Nouméa pendant Erica en 2003 et ça a été la même chose», a répondu «Jojo Santino». «D'un coup, le vent qui a commencé à s'élever comme ça. De la même façon que ce soir. Avec un souffle long. Après, un silence. Et un souffle qui revient à intervalles de plus en plus réguliers et de plus en plus courts.»