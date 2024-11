"On est solidaires avec ce qui se passe en Outre-mer" : les sportifs ultramarins lancent un cri d'alarme contre la vie chère

Ce week-end, les sportifs ultramarins se sont fait remarquer pour leur engagement dans la lutte contre la vie chère dans les Outre-mer. Plusieurs d’entre-eux se sont unis pour dénoncer cette situation à travers un message relayé sur les réseaux sociaux.

Dimanche après-midi, ils étaient des milliers, tous vêtus de rouge, à défiler dans les rues de Paris pour protester contre la vie chère dans les Outre-mer. Malgré la grisaille et le froid, ils ont tenu à répondre à l’appel du RPPRAC Martinique et ont marché depuis la place Denfert-Rochereau (14ᵉ arrondissement de Paris) jusqu’au ministère des Outre-mer. Dans le cortège, des anonymes, des politiciens, des artistes, mais aussi d’anciens sportifs ultramarins, comme Maguy Nestoret Ontanon. "On est solidaire avec ce qui se passe en Outre-mer", lance-t-elle.

L’ancienne sprinteuse martiniquaise a initié un mouvement des sportifs en compagnie de l’ancien footballeur Lilian Thuram et de la triple championne olympique Marie-José Perec. "Au début, je les avais contactés vendredi soir pour savoir s’ils étaient disponibles pour aller à la marche (Celle organisée dans le 14ᵉ arrondissement de Paris ce dimanche 10 novembre, NDLR). Mais comme ils n’étaient pas disponibles, on a réfléchi à un moyen pour montrer que le monde sportif était solidaire et on a convenu ensemble de faire un message sur les réseaux sociaux", explique-t-elle.

Un message relayé massivement

Le message sera partagé par de nombreux sportifs des Outre-mer comme Marcus et Khephren Thuram, les Guadeloupéens Yannick Borel, Enzo Lefort, l’Antillais Cédrick Nankin, les Martiniquaises Mandy François-Elie, Sandrine Gruda, ou encore le Réunionnais Jackson Richardson et bien d’autres. "Assez rapidement, j’ai eu des retours des sportifs qui voulaient bien s’associer à nous, car ils ne savaient pas comment faire pour se mobiliser et s’interrogeaient. Donc très vite, l’idée a été de rallier le plus grand nombre possible, raconte Maguy Nestoret Ontanon. Thierry Henry, Wendie Renard ou encore Teddy Riner ont eu la chance de s’exprimer à titre individuel, mais comme tout le monde n’a pas accès à la parole et aux médias, on s’est dit qu’un mouvement collectif pouvait aussi venir en complément des prises de paroles individuelles."

Le message va même dépasser les frontières des athlètes ultramarins et être relayé par des sportifs non originaires des Outre-mer, comme la championne paralympique à Paris en août dernier, Marie Patouillet, ou encore la championne olympique de gymnastique à Athènes en 2004, Émilie Le Pennec. "Le problème de la vie chère dans les Outre-mer, il doit concerner tout le monde, y compris les sportifs qui ne sont pas issus des Outre-mer et c’est vrai que ça, ça nous a plu", se réjouit l’ancienne championne de France du 200m en salle en 1993.

"Si demain, on veut continuer à avoir des petits Perec ou Gruda […] il faut que tous les enfants aient les mêmes droits"

Le mouvement sportif initié par ces trois anciens athlètes ne compte pas s’arrêter à ce post sur les réseaux. "J’ai envoyé un message au membre du RPPRAC France pour savoir comment les gens du sport peuvent être utiles au mouvement. Je n’ai pas encore eu de retour, mais il faudra qu’on voit très rapidement quelle suite donner", lâche Maguy Nestoret.

"Si demain, on veut continuer à avoir des petits (Marie-José) Perec, (Sandrine) Gruda ou (Lilian) Thuram dans les équipes de France, il faut que ces enfants-là puissent bien manger, bien se soigner. […] Il faut que tous les enfants aient les mêmes droits", alerte Maguy Nestoret.

Si les parents ont des difficultés à boucler les fins de mois, la première chose qui va trinquer c’est le sport et la culture, on le sait très bien. Ce n’est pas la licence de sport qu’ils vont prendre en premier. Maguy Nestoret

D’autres sportifs des Outre-mer se sont aussi signalés ces derniers temps par leur prise de position, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias, comme le basketteur martiniquais Mathias Lessort. Dans une interview après un match, il s’était exprimé en créole et avait lancé ce message aux manifestants qui protestent depuis le début du mois de septembre sur l’île : "Continuer de vous battre, le combat n’est pas fini, on est là avec vous". Très engagé, le joueur originaire de la ville du Morne-Vert en Martinique a reçu aussi le soutien des supporters de son club.

Wow 😳😳😳 can’t even put words to this 💚💚💚 ✊🏿🇲🇶 thank you guys https://t.co/NY4j3dJMZT — Mathias Lessort (@ThiasLsf) November 9, 2024

Le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet se rend à compter de lundi 11 novembre en Martinique, et ce, jusqu'au 14 novembre. Il devrait sans doute apporter des réponses sur la question de la vie chère.

