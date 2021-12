Rétro 2021 : les sportifs d’Outre-mer font vibrer la France

L’année aura été synonyme de victoires pour nos sportifs, qui ont brillé dans leur discipline. Retour sur les moments qui ont rythmé leur année, avec un coup d'œil dans le rétroviseur de 2021.

Inès Apetovi •

Jeux Olympiques, coupe de France de football, ou encore Transat Jacques Vabre. Autant d’événements sportifs qui ont rythmé l’année 2021 et dans lesquels nos athlètes des Outre-mer se sont surpassés. Seul ou en équipe, les sportifs ultramarins ont écrit l’histoire, leur histoire. Outre-mer la 1ère revient sur cette année sportive, riche en émotions et en victoires !

Des exploits olympiques

Pendant 17 jours, les sportifs français se sont retrouvés à Tokyo pour tenter de gagner le plus de médaille possible. Au total, 87 médailles olympiques et paralympiques ont été raflées par la France.

Du côté des Outre-mer, 20 médailles ont été récoltées. Parmi les médaillés, le coureur cycliste réunionnais Donavan Grondin qui remporte le bronze en équipe, avec Benjamin Thomas.

©Fédération Française de cyclisme

L’équipe féminine de handball, menée par la Martiniquaise Coralie Lassource, a obtenu son premier titre olympique.

Les handballeuses françaises Allison Pineau, Béatrice Edwige, Méline Nocandy et Grâce Zaadi Deuna lors des Jeux Olympqies de Tokyo, en août 2021. • ©AFP

Même exploit pour l’équipe de France de volley. Les Ultramarins Daryl Bultor et Stephen Boyer ont goûté à l’or pour la toute première fois.

Le Réunionnais Stephen Boyer et le Guadeloupéen Daryl Bultor ont du mal à y croire : ils font partie de la toute première équipe de France de volley à participer à une finale olympique. • ©CROSNIER Julien / KMSP / KMSP via AFP

Qui dit champions, dit aussi la Martiniquaise Amandine Buchard et le Guadeloupéen Teddy Riner. Les deux judokas ont obtenu une magnifique victoire à Tokyo en décrochant le titre olympique lors de l’épreuve par équipes mixtes de judo.

Amandine Buchard / Teddy Riner • ©Comité national olympique et sportif français

Enfin, Melvyn Richardson et son équipe de hand ont aussi brillé cet été. Comme leurs collègues féminines, ils ont remporté l’or olympique à Tokyo. Belle anecdote pour le Réunionnais, fils du handballeur Jackson Richardson, qui a glané la médaille tant convoitée et jamais remportée par son père.

Melvyn Richardson lors des qualifications pour les JO de Tokyo, contre la Croatie, le 12 mars 2021. • ©Sylvain THOMAS / AFP

De beaux parcours en coupe de France

Une équipe ultramarine a marqué cette édition 2021 : les Jumeaux M'Zouazia ! Pour la première fois, les joueurs mahorais se sont hissés en 32e de finale de la compétition. Une ascension historique pour le club de Régionale 1 dont l'aventure en coupe de France a été stoppé par les Girondins de Bordeaux, club de Ligue 1.



La joie des footballeurs de Mzouasia après leur victoire en finale de la Coupe de Mayotte. • ©Facebook Jumeaux.

Le FC Saint-Denis peut aussi être fier de son parcours dans cette compétition. Le club réunionnais a également atteint les 32e de finale.

Les joueurs du Saint-Denis FC dans le Jura pour affronter l'équipe de Jura Sud pour le 32ème de finale de la Coupe de France. • ©Patrick Ramoudou

De l'or et de l'argent en natation

Dans l’eau, ce sont les Calédoniens qui ont su tirer leur épingle du jeu. John-William Dabin et Ethan Dumesnil sont repartis de Massy (Île-de-France) respectivement avec de l’or et de l’argent autour du cou, après les championnats de France Juniors en petit bassin.

Plus récemment, les championnats de France de natation d’hiver ont vu s’illustrer dans les bassins de Montpellier trois de nos nageurs. La Guyanaise Analia Pigrée et les Calédoniens Lara Grangeon et Maxime Grousset se sont surpassés et ont obtenu l’or et l’argent.



Analia Pigrée, Maxime Grousset, Lara Grangeon • ©AFP / Fédération française de natation

Dernier événement sportif et pas des moindres, la Transat Jacques Vabre. La course en double est arrivée en Martinique, pour la première fois de son histoire, en 2021, avec en toile de fond la baie de Fort-de-France.

Départ de la transat Jacques Vabre le 7 novembre 2021 et arrivée en Martinique 10 à 16 jours plus tard. • ©DR



Regardez le résumé de cette année forte pour les sportifs ultra-marins, préparé par Nora Nonet :